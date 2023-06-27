Госдума приняла закон о тюремных сроках коллекторам за угрозы должникам

Законопроект был внесен группой депутатов в Госдуму еще 29 июня 2022 г. В первом чтении документ был принят в ноябре того же года, а во втором – в конце мая. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и инициатор проекта Василий Пискарев тогда отмечал, что введение уголовной ответственности для коллекторов за угрозы должно защитить граждан РФ и их семьи от «преследования со стороны выбивателей долгов».