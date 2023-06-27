Госдума приняла закон о тюремных сроках коллекторам за угрозы должникам
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении приняли закон об уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов. Теперь за клевету, угрозы или шантаж в ряде случаев им может грозить до 10 лет лишения свободы.
«Это решение защищает наших граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Беспределу коллекторов положен конец», – прокомментировал принятие закона председатель Госдумы Вячеслав Володин. Эту инициативу поддержали также 97% участников опроса, проведенного в Telegram-канале спикера нижней палаты.
Закон вводит наказание для коллекторов, сотрудников банков и МФО, если те в целях возврата просроченной задолженности:
угрожали должнику применением насилия или повреждением его имущества;
распространяли (или угрожали распространить) заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство должника или его близких.
За совершение таких действий им будет грозить штраф 300 000 – 500 000 руб., либо принудительные работы на срок до пяти лет или же лишение свободы на этот же срок.
Если эти же действия совершены группой лиц по предварительному сговору с применением (не опасного для жизни) насилия или с уничтожением/порчей имущества в крупном размере, то наказание ужесточается: штраф увеличивается до 0,5-1 млн руб., а срок заключения – до 3–7 лет.
За совершение этих же деяний организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, а также порчей имущества в особо крупном размере, будет грозить до 10 лет лишения свободы и штраф 1–5 млн руб.
Законопроект был внесен группой депутатов в Госдуму еще 29 июня 2022 г. В первом чтении документ был принят в ноябре того же года, а во втором – в конце мая. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и инициатор проекта Василий Пискарев тогда отмечал, что введение уголовной ответственности для коллекторов за угрозы должно защитить граждан РФ и их семьи от «преследования со стороны выбивателей долгов».