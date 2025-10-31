В ЦБ назвали условие для курса в 50 рублей за доллар
Можно достичь курса в 50 руб. за доллар в ситуации, когда в США потеряют контроль над инфляцией, отметил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в ходе посещения Балтийского федерального университета Калининграда (БФУ).
«В каком случае это может произойти? В том случае, если ФРС США, американский центробанк, потеряет контроль над инфляцией. Если у нас будет ценовая стабильность, а в США начнется высокая инфляция, которая будет носить устойчивый долгосрочный характер», – сказал он (цитата по ТАСС).
Тремасов отметил, что курс может быть любым в зависимости от инфляции в США. По его словам, в России она будет на уровне 4%. Советник главы регулятора также рассказал, что сейчас российская экономика идет по траектории сбалансированного роста после перегрева в конце 2024 г.
29 октября глава Счетной палаты Борис Ковальчук сообщил, что в 2025 г. курс рубля укрепится и в среднем за год составит 86,1 руб. за доллар. Цена на нефть Urals, по его словам, опустится ниже базового уровня в $60 за баррель и составит около $58, что может негативно сказаться на доходах бюджета. Рост экономики России в 2025 г. составит около 1%, что значительно ниже ранее запланированных 2,5%, добавил он.