Счетная палата снизила прогноз роста ВВП в 2025 году до 1%
Рост экономики России в 2025 г. составит около 1%, что значительно ниже ранее запланированных 2,5%, сообщил глава Счетной палаты Борис Ковальчук на пленарном заседании Совета Федерации. По его словам, инфляция замедлится до 6,8%, однако на ее уровень продолжат влиять внутренние ценовые факторы.
Ковальчук отметил, что дополнительное давление на цены окажет перенос индексации железнодорожных пассажирских тарифов с января 2026 г. на декабрь 2025 г. Индексация составит 11,4%, и, как подчеркнул глава Счетной палаты, это может увеличить инфляционные риски. Также на динамику цен в среднесрочной перспективе повлияет рост тарифов инфраструктурных компаний.
По сравнению с прошлым годом, ожидается замедление темпов роста инвестиций, промышленного производства и доходов населения. В частности, темпы роста инвестиций в основной капитал сократятся до 1,7%, промышленного производства – до 1,5%, оборота розничной торговли – до 1,5%, реальных доходов – до 2,5%, а реальной заработной платы – до 3,4%.
Согласно прогнозу, цена на нефть Urals опустится ниже базового уровня в $60 за баррель и составит около $58, что может негативно сказаться на доходах бюджета. При этом курс рубля укрепится, и в среднем за год составит 86,1 руб. за доллар.
Ковальчук подчеркнул, что при умеренном росте экономики и ограниченных бюджетных возможностях государству важно обеспечить макроэкономическую устойчивость и сбалансированность бюджетной политики.
27 октября Центробанк сообщал, что в сентябре темпы роста потребительских цен снизились почти в половине регионов страны. В 41 из 85 субъектов инфляция оказалась ниже, чем годом ранее, а в восьми регионах цены по сравнению с августом либо не изменились, либо даже снизились.