«По сценарию выхода из перегрева». Главные заявления Набиуллиной в Госдуме

Глава ЦБ рассказала о сроках снижения ставки, инфляции и влиянии повышения НДС на экономику
Елена Вострикова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме, обозначив ключевые ориентиры денежно-кредитной политики и прогнозы на 2026 г. Она рассказала о перспективах снижения ключевой ставки, динамике инфляции и влиянии налоговых изменений на экономику.

«Ведомости» собрали главные заявления главы ЦБ.

О ключевой ставке:

  • По прогнозу Банка России, цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 г.

  • Нужно быстрее завершить период высокого роста цен, но при этом не навредить производственному потенциалу экономики и не допустить переохлаждения экономики.

  • Снижение ключевой ставки должно быть взвешенным.

  • Скоропалительное снижение ставки перечеркнуло бы весь достигнутый путь.

Об экономике и росте спроса:

  • Российская экономика сейчас двигается по сценарию управляемого выхода из перегрева.

  • Рост спроса замедлился, а производственный потенциал, напротив, расширяется и постепенно нагоняет спрос.

  • Замедление роста реального ВВП произошло бы в любом случае, при любой ключевой ставке.

О прогнозах инфляции и повышении НДС:

  • Инфляционные ожидания в ближайшие месяцы могут сохраниться высокими под влиянием изменения НДС, утильсбора и роста цен на бензин.

  • ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 6,5–7% в 2025 г.

  • Инфляция в РФ опустится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 г.

  • Повышение НДС позволит в среднесрочной перспективе лучше сбалансировать бюджет.

  • При прочих равных без повышения НДС пришлось бы держать высокие ставки в экономике дольше.

