«По сценарию выхода из перегрева». Главные заявления Набиуллиной в Госдуме

«По сценарию выхода из перегрева». Главные заявления Набиуллиной в ГосдумеГлава ЦБ рассказала о сроках снижения ставки, инфляции и влиянии повышения НДС на экономику
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме, обозначив ключевые ориентиры денежно-кредитной политики и прогнозы на 2026 г. Она рассказала о перспективах снижения ключевой ставки, динамике инфляции и влиянии налоговых изменений на экономику.
«Ведомости» собрали главные заявления главы ЦБ.
О ключевой ставке:
По прогнозу Банка России, цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 г.
Нужно быстрее завершить период высокого роста цен, но при этом не навредить производственному потенциалу экономики и не допустить переохлаждения экономики.
Снижение ключевой ставки должно быть взвешенным.
Скоропалительное снижение ставки перечеркнуло бы весь достигнутый путь.
Об экономике и росте спроса:
Российская экономика сейчас двигается по сценарию управляемого выхода из перегрева.
Рост спроса замедлился, а производственный потенциал, напротив, расширяется и постепенно нагоняет спрос.
Замедление роста реального ВВП произошло бы в любом случае, при любой ключевой ставке.
О прогнозах инфляции и повышении НДС:
Инфляционные ожидания в ближайшие месяцы могут сохраниться высокими под влиянием изменения НДС, утильсбора и роста цен на бензин.
ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 6,5–7% в 2025 г.
Инфляция в РФ опустится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 г.
Повышение НДС позволит в среднесрочной перспективе лучше сбалансировать бюджет.
При прочих равных без повышения НДС пришлось бы держать высокие ставки в экономике дольше.