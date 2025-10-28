«По сценарию выхода из перегрева». Главные заявления Набиуллиной в Госдуме

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме, обозначив ключевые ориентиры денежно-кредитной политики и прогнозы на 2026 г. Она рассказала о перспективах снижения ключевой ставки, динамике инфляции и влиянии налоговых изменений на экономику.