Набиуллина: цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год

Набиуллина: цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 годПо ее словам, нужно быстрее завершить период повышенного роста цен, не допуская переохлаждения экономики
Цикл снижения ключевой ставки Банка России продлится на протяжении всего 2026 г. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
По ее словам, с июня текущего года регулятор вошел в цикл снижения ключевой ставки.
«За четыре месяца мы ее снизили на 4,5 п. п. По нашему прогнозу, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год», – отметила Набиуллина (цитата по ТАСС).
Она подчеркнула, что решения по ставке принимаются с учетом необходимости как можно быстрее завершить период повышенного роста цен, при этом не допуская переохлаждения экономики.
24 октября совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 16,5% годовых. Это четвертое подряд снижение после периода, когда с октября 2024 г. по июнь 2025 г. ставка удерживалась на уровне 21%.
Согласно прогнозу ЦБ, в базовом сценарии средняя ключевая ставка в 2026 г. составит 13–15% годовых, что означает сохранение относительно жестких условий для достижения цели по инфляции. Годовая инфляция, по оценке регулятора, снизится до 4–5% в 2026 г., а устойчивая инфляция вернется к целевому уровню 4% во втором полугодии того же года.
Банк России ожидает временного усиления инфляционного давления в конце 2025 г. и начале 2026 г. из-за подстройки цен и реакции ожиданий на предстоящее повышение НДС. После исчерпания этих факторов, как прогнозируется, процесс дезинфляции продолжится.
27 октября «Ведомости» сообщали, что коммерческие банки пока не снизили ставки по кредитам и депозитам после последнего решения ЦБ, ожидая реакции рынка и действий других игроков.