Набиуллина: цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год

Согласно прогнозу ЦБ, в базовом сценарии средняя ключевая ставка в 2026 г. составит 13–15% годовых, что означает сохранение относительно жестких условий для достижения цели по инфляции. Годовая инфляция, по оценке регулятора, снизится до 4–5% в 2026 г., а устойчивая инфляция вернется к целевому уровню 4% во втором полугодии того же года.