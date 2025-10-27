Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Банки не опустили ставки по кредитам и депозитам после решения ЦБ

Ведомости

Банки не снизили ставки по кредитам и депозитам после решения Центрального банка России опустить ключевую ставку. Финансовые организации оценивают ситуацию и примут решение с учетом рыночных условий и действий других игроков. Об этом сообщили «Ведомостям» представители ПСБ, банка Дом.РФ, МТС-банка, «Почта банка» и «Абсолют банка».

Пересмотр ставок в ближайшее время допустил только «Абсолют банк». Заместитель председателя правления финансовой организации Антон Павлов заявил, что по кредитным продуктам банк может снизить их на 0,25–0,5 процентного пункта (п. п.). По депозитным продуктам «Абсолют банк» также не исключил снижения на 0,25–0,5 п. п. По словам Павлова, в первую очередь будут корректироваться ставки по вкладам в диапазоне от трех до девяти месяцев.

Заместитель председателя правления банка Дом.РФ Алексей Косяков отметил, что сейчас уровень ставок по кредитам остается конкурентоспособным и учитывает снижение ключевой ставки. Минимальная ставка по рыночной ипотеке в банке составляет 20%, по потребительским кредитам – 14%. Максимальная ставка по вкладам составляет 17% для новых клиентов и действующих вкладчиков при размещении новых средств.

Эксперты ждут еще одного снижения ставки до конца года

Экономика / Макроэкономика и бюджет

По данным индекса кредитов наличными «Финуслуг» на 23 октября, средняя ставка по вкладам в топ-20 банков увеличилась практически на всех сроках. Не изменилась лишь доходность по депозитам на три года (9,42%). Средняя ставка по вкладам на три месяца по состоянию на 24 октября достигла 15,23% годовых (+0,01 п. п. за неделю), на шесть месяцев – 14,53% (+0,13 п. п.), на один год – 13,17% (+0,08 п. п.).

24 октября совет директоров Банк России решил понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 16,5% годовых. Этого ждал один из 22 экономистов и представителей бизнеса, опрошенных «Ведомостями». Еще 10 человек прогнозировали сохранение «ключа». Это четвертое снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. по июнь 2025 г. она была на уровне 21%.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте