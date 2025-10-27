Банки не опустили ставки по кредитам и депозитам после решения ЦБ

По данным индекса кредитов наличными «Финуслуг» на 23 октября, средняя ставка по вкладам в топ-20 банков увеличилась практически на всех сроках. Не изменилась лишь доходность по депозитам на три года (9,42%). Средняя ставка по вкладам на три месяца по состоянию на 24 октября достигла 15,23% годовых (+0,01 п. п. за неделю), на шесть месяцев – 14,53% (+0,13 п. п.), на один год – 13,17% (+0,08 п. п.).