Банки не опустили ставки по кредитам и депозитам после решения ЦБ
Банки не снизили ставки по кредитам и депозитам после решения Центрального банка России опустить ключевую ставку. Финансовые организации оценивают ситуацию и примут решение с учетом рыночных условий и действий других игроков. Об этом сообщили «Ведомостям» представители ПСБ, банка Дом.РФ, МТС-банка, «Почта банка» и «Абсолют банка».
Пересмотр ставок в ближайшее время допустил только «Абсолют банк». Заместитель председателя правления финансовой организации Антон Павлов заявил, что по кредитным продуктам банк может снизить их на 0,25–0,5 процентного пункта (п. п.). По депозитным продуктам «Абсолют банк» также не исключил снижения на 0,25–0,5 п. п. По словам Павлова, в первую очередь будут корректироваться ставки по вкладам в диапазоне от трех до девяти месяцев.
Заместитель председателя правления банка Дом.РФ Алексей Косяков отметил, что сейчас уровень ставок по кредитам остается конкурентоспособным и учитывает снижение ключевой ставки. Минимальная ставка по рыночной ипотеке в банке составляет 20%, по потребительским кредитам – 14%. Максимальная ставка по вкладам составляет 17% для новых клиентов и действующих вкладчиков при размещении новых средств.
По данным индекса кредитов наличными «Финуслуг» на 23 октября, средняя ставка по вкладам в топ-20 банков увеличилась практически на всех сроках. Не изменилась лишь доходность по депозитам на три года (9,42%). Средняя ставка по вкладам на три месяца по состоянию на 24 октября достигла 15,23% годовых (+0,01 п. п. за неделю), на шесть месяцев – 14,53% (+0,13 п. п.), на один год – 13,17% (+0,08 п. п.).
24 октября совет директоров Банк России решил понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 16,5% годовых. Этого ждал один из 22 экономистов и представителей бизнеса, опрошенных «Ведомостями». Еще 10 человек прогнозировали сохранение «ключа». Это четвертое снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. по июнь 2025 г. она была на уровне 21%.