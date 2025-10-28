Набиуллина: экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева

Она добавила, что решения по ключевой ставке исходят из того, что нужно как можно быстрее завершить период роста цен и не допустить переохлаждения экономики. Скоропалительное снижение ставки перечеркнуло бы прогресс, который был достигнут в замедлении роста цен. Председатель ЦБ отметила, что инфляционные ожидания в ближайшие месяцы, вероятнее всего, будут высокими.