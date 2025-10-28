Набиуллина: экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева
Экономика России идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 г. и период 2027 и 2028 гг.».
«Рост спроса замедлился, а производственный потенциал, напротив, расширяется и постепенно нагоняет спрос», – подчеркнула Набиуллина.
Она добавила, что решения по ключевой ставке исходят из того, что нужно как можно быстрее завершить период роста цен и не допустить переохлаждения экономики. Скоропалительное снижение ставки перечеркнуло бы прогресс, который был достигнут в замедлении роста цен. Председатель ЦБ отметила, что инфляционные ожидания в ближайшие месяцы, вероятнее всего, будут высокими.
24 октября Набиуллина спрогнозировала, что в первой половине 2026 г. экономика России выйдет из состояния перегрева. С учетом ее фактической динамики ЦБ снизил прогноз по росту ВВП до 0,5–1%. Председатель регулятора добавила, что Банк России принимает решения по ключевой ставке, учитывая ситуацию, которая сложилась в реальном секторе.
2 сентября в Центробанке сообщили, что экономическая активность в июле – августе несколько замедлилась после высокой базы конца 2024 г. и перегрев экономики уменьшается.