Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Набиуллина спрогнозировала выход экономики из перегрева в 2026 году

Ведомости

В первой половине 2026 г. российская экономика выйдет из состояния перегрева. С учетом ее фактической динамики Банк России снизил прогноз по росту ВВП до 0,5–1%. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Он отметила, что регулятор принимает решения по ключевой ставке, учитывая ситуацию, сложившуюся в реальном секторе.

2 сентября в ЦБ сообщили, что экономическая активность в июле – августе несколько замедлилась после высокой базы конца 2024 г., перегрев экономики уменьшается.

На пресс-конференции 12 сентября Набиуллина также пояснила, что утверждения о технической рецессии в экономике России носят дискуссионный характер. Ошибочно считать свершившейся рецессией снижение роста ВВП, если другие показатели это не подтверждают. «На выходе из перегрева не может быть по-другому, но это рост. Более того, чем сильнее был перегрев, тем более заметным будет замедление экономики», – указала она.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её