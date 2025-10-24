Набиуллина спрогнозировала выход экономики из перегрева в 2026 году

На пресс-конференции 12 сентября Набиуллина также пояснила, что утверждения о технической рецессии в экономике России носят дискуссионный характер. Ошибочно считать свершившейся рецессией снижение роста ВВП, если другие показатели это не подтверждают. «На выходе из перегрева не может быть по-другому, но это рост. Более того, чем сильнее был перегрев, тем более заметным будет замедление экономики», – указала она.