Набиуллина спрогнозировала выход экономики из перегрева в 2026 году
В первой половине 2026 г. российская экономика выйдет из состояния перегрева. С учетом ее фактической динамики Банк России снизил прогноз по росту ВВП до 0,5–1%. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Он отметила, что регулятор принимает решения по ключевой ставке, учитывая ситуацию, сложившуюся в реальном секторе.
2 сентября в ЦБ сообщили, что экономическая активность в июле – августе несколько замедлилась после высокой базы конца 2024 г., перегрев экономики уменьшается.
На пресс-конференции 12 сентября Набиуллина также пояснила, что утверждения о технической рецессии в экономике России носят дискуссионный характер. Ошибочно считать свершившейся рецессией снижение роста ВВП, если другие показатели это не подтверждают. «На выходе из перегрева не может быть по-другому, но это рост. Более того, чем сильнее был перегрев, тем более заметным будет замедление экономики», – указала она.