ЦБ ужесточит требования по работе с компаниями с высокой долговой нагрузкой

В мае ЦБ отметил ухудшение финансового состояния 78 крупнейших компаний России по данным отчетностей по МСФО за 2024 г. на фоне роста себестоимости, снижения рентабельности продаж и повышения расходов на обслуживание кредитов. Количество проблемных компаний (с коэффициентом покрытия процентов операционной прибылью менее 1,0) увеличилось до 13 против шести на 30 июня 2024 г.