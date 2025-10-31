ЦБ ужесточит требования по работе с компаниями с высокой долговой нагрузкой
Банк России увеличит надбавку к коэффициенту риска по кредитным требованиям к крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой с 1 декабря, сообщили на сайте регулятора. Надбавка вырастет с 20 до 40%.
Изменение направлено на ограничение рисков и стимулирование банков к более тщательной оценке заемщиков, пояснили в ЦБ. Макропруденциальные надбавки по валютным кредитам пересматриваться не будут.
За девять месяцев 2025 г. крупнейшие компании с высокой долговой нагрузкой наращивали долговые обязательства перед банками быстрее (на 10,2%), чем корпоративный сектор в целом (на 6,5%).
«Такой уровень надбавки (40%) не создаст значительную нагрузку на капитал банков и существенно не повлияет на общую динамику кредитования. Увеличение надбавки будет мотивировать банки тщательнее оценивать риски компаний с повышенной долговой нагрузкой», – говорится в сообщении.
Макропруденциальная надбавка в размере 20% начала действовать с 1 апреля этого года. Согласно статистике ЦБ, с апреля по сентябрь 2025 г. был сформирован макропруденциальный буфер капитала, объем которого на 1 октября 2025 г. составил 17 млрд руб. Сумма задолженности, попавшей под макропруденциальную надбавку, достигла 2,1 трлн руб.
В мае ЦБ отметил ухудшение финансового состояния 78 крупнейших компаний России по данным отчетностей по МСФО за 2024 г. на фоне роста себестоимости, снижения рентабельности продаж и повышения расходов на обслуживание кредитов. Количество проблемных компаний (с коэффициентом покрытия процентов операционной прибылью менее 1,0) увеличилось до 13 против шести на 30 июня 2024 г.