ЦБ отметил ухудшение финансового состояния крупнейших компаний

Если в 2023 г. доля процентных расходов от операционных затрат крупнейших нефтегазовых компаний составляла 5,7%, то по итогам 2024 г. на финансовые расходы пришлось 8,5%. В транспортной отрасли доля процентных расходов в структуре затрат увеличилась с 7,5 до 10,6%, в энергетической отрасли – с 5,1 до 10,1%, в отрасли цветной металлургии – с 6,7 до 10,4%, в отрасли производства удобрений и химикатов – с 6,9 до 9,2%, в отрасли черной металлургии и горной добычи – с 6,1 до 8,2%. Тем не менее анализ Банка России показывает устойчивость большинства компаний в сценарии сохранения жесткой ДКП в 2025 – 2026 гг., говорится в обзоре.