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ЦБ отметил ухудшение финансового состояния крупнейших компаний

Регулятор не исключил отдельные банкротства закредитованных организаций
Анастасия Бойко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банк России отмечает ухудшение финансового состояния 78 крупнейших компаний России (по данным МСФО за 2024 г.) на фоне роста себестоимости, снижения рентабельности продаж и повышения расходов на обслуживание кредитов. В частности, агрегированный показатель «Чистый долг / EBITDA» по ним увеличился на 0,1 год к году и составил 1,6 – это максимальный показатель за 10 лет, за исключением времен пандемии в 2020 г. (тогда составлял 2). Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ. В таких условиях российские компании проводят оптимизационные меры и повышают эффективность операционной деятельности, отмечает регулятор.

Количество проблемных компаний (с коэффициентом покрытия процентов операционной прибылью менее 1,0) увеличилось до 13 (по состоянию на 30 июня 2024 г. таких компаний было шесть), отмечает регулятор. На конец 2024 г. совокупный долг этих дополнительных семи компаний составил 1,3 трлн руб. (3% от долга компаний выборки). По данным ЦБ, трудности с обслуживанием долга наблюдаются у отдельных крупных корпоративных заемщиков из отраслей горной добычи, торговли, машиностроения и легкой промышленности. Вместе с тем совокупный долг таких компаний не превышает 4% от долга корпоративного сектора. Тем не менее отдельные банкротства закредитованных организаций все же возможны, предупреждает Банк России.

В периметр оценки включаются 78 крупнейших компаний нефинансового сектора (из 13 отраслей), чья консолидированная выручка за последние 12 месяцев составила 76 трлн руб. (38% ВВП за 2024 г.), а совокупный долг на 31 декабря 2024 г. – 43 трлн руб. (44% от долга нефинансового сектора).

В то же время, по данным отчетности за 2024 г., около трети долга выборки крупнейших компаний приходится на компании, у которых долговая нагрузка некритична, но находится на повышенном уровне, говорится в документе. При этом используемое определение компаний достаточно консервативно, чтобы на раннем этапе выявлять организации с потенциальными рисками процентной нагрузки. Бóльшая часть этих организаций не испытывают сложностей в обслуживании долга, подчеркивает ЦБ.

Причины ухудшения финансового состояния

ЦБ называет четыре причины ухудшения финансового положения компаний. 

Во-первых, введение очередных пакетов санкций потребовало от российских компаний адаптации к новым условиям. Банк России напоминает, что в конце 2024 – начале 2025 г. ЕС ввел против России еще три пакета санкций. Под ограничения попали оборонные, судоходные, химические заводы и предприятия, компании из отраслей энергетики, торговли, программного обеспечения, транспорта, оказания финансовых услуг, а также танкеры из третьих стран. Кроме того, в начале этого года США приняли новые антироссийские санкции, в список SDN попали крупные организации с госучастием.

Во-вторых, рост себестоимости и операционных затрат (на транспортировку, персонал и пр.) оказал негативное влияние на рентабельность компаний. В результате у многих из них наблюдается снижение маржинальности продаж и чистой прибыли, несмотря на меры по повышению эффективности и поиску новых рынков сбыта.

Третьей причиной ЦБ называет высокий уровень процентных ставок. Ускоренный рост цен в последние годы требовал ужесточения денежно-кредитных условий, объясняет регулятор. В течение 2024 г. Банк России трижды повышал ключевую ставку: с 16% она возросла до 21%. Сохранение высокого инфляционного давления в экономике в I квартале 2025 г. требовало поддержания жесткой ДКП, отмечает ЦБ.

Некоторые компании продолжают наращивать долговую нагрузку и привлекают кредиты у российских банков, а также рефинансируют старые долговые обязательства по высоким ставкам, отмечает ЦБ. В результате эффективная процентная ставка по обязательствам крупнейших компаний по итогам 2024 г. увеличилась в среднем на 1,2 – 4,3 п.п. в зависимости от отрасли.

Если в 2023 г. доля процентных расходов от операционных затрат крупнейших нефтегазовых компаний составляла 5,7%, то по итогам 2024 г. на финансовые расходы пришлось 8,5%. В транспортной отрасли доля процентных расходов в структуре затрат увеличилась с 7,5 до 10,6%, в энергетической отрасли – с 5,1 до 10,1%, в отрасли цветной металлургии – с 6,7 до 10,4%, в отрасли производства удобрений и химикатов – с 6,9 до 9,2%, в отрасли черной металлургии и горной добычи – с 6,1 до 8,2%. Тем не менее анализ Банка России показывает устойчивость большинства компаний в сценарии сохранения жесткой ДКП в 2025 – 2026 гг., говорится в обзоре.

Четвертым фактором увеличения финансовой нагрузки экспортеров могло стать укрепление рубля, констатирует ЦБ. Показатель EBITDA у пяти крупнейших экспортоориентированных компаний сокращается на 4 – 12% в зависимости от структуры продаж при значении курса 80 руб./ долл. У 40 крупнейших экспортеров снижение EBITDA может составить в среднем 6%, компании сохранят финансовую устойчивость.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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