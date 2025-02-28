Минэк назвал риски для экономики в этом году

17 февраля вице-премьер Александр Новак в ходе итоговой коллегии Минэкономразвития заявил, что основная цель взаимодействия правительства и Банка России в краткосрочном периоде – не допустить переохлаждения экономики. При этом уже фиксируются первые признаки замедления активности в ряде отраслей – в пищевой промышленности, химпроме, деревообработке, отдельных отраслях машиностроения, отметил министр экономического развития Максим Решетников. Рост российской экономики в ноябре и декабре уже перестал быть фронтальным, указывал министр. По данным Росстата, за прошлый год ВВП вырос на 4,1%, такая же динамика, по уточненным данным, наблюдалась и в 2023 г. Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2025 г. ВВП вырастет на 2,5%. ЦБ ожидает, что темпы увеличения экономики замедлятся до 1–2%.