Минэк назвал риски для экономики в этом году

Минэк назвал риски для экономики в этом годуОни связаны со сжатием инвестактивности и рынком труда
Основные вызовы, с которыми может столкнуться российская экономика в этом году, связаны со сжатием инвестиционного спроса и рынком труда, заявила в интервью «Ведомостям» замминистра экономического развития Полина Крючкова. В то же время от рисков рецессии (кризисное состояние экономики, которое характеризуется резким спадом экономических показателей – ВВП, инвестиций, производства, доходов, спроса, – а также сопровождается массовым банкротством и недозагрузкой производственных мощностей. – «Ведомости») защищает контрциклическая политика ЦБ и бюджетная – со стороны правительства, подчеркнула Крючкова.
17 февраля вице-премьер Александр Новак в ходе итоговой коллегии Минэкономразвития заявил, что основная цель взаимодействия правительства и Банка России в краткосрочном периоде – не допустить переохлаждения экономики. При этом уже фиксируются первые признаки замедления активности в ряде отраслей – в пищевой промышленности, химпроме, деревообработке, отдельных отраслях машиностроения, отметил министр экономического развития Максим Решетников. Рост российской экономики в ноябре и декабре уже перестал быть фронтальным, указывал министр. По данным Росстата, за прошлый год ВВП вырос на 4,1%, такая же динамика, по уточненным данным, наблюдалась и в 2023 г. Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2025 г. ВВП вырастет на 2,5%. ЦБ ожидает, что темпы увеличения экономики замедлятся до 1–2%.