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/ Экономика

Минэк назвал риски для экономики в этом году

Они связаны со сжатием инвестактивности и рынком труда
Анастасия Бойко
Ксения Котченко
Предприятия могут пострадать от повышения процентных ставок и перетока кадров между отраслями
Предприятия могут пострадать от повышения процентных ставок и перетока кадров между отраслями / Евгений Разумный / Ведомости

Основные вызовы, с которыми может столкнуться российская экономика в этом году, связаны со сжатием инвестиционного спроса и рынком труда, заявила в интервью «Ведомостям» замминистра экономического развития Полина Крючкова. В то же время от рисков рецессии (кризисное состояние экономики, которое характеризуется резким спадом экономических показателей – ВВП, инвестиций, производства, доходов, спроса, – а также сопровождается массовым банкротством и недозагрузкой производственных мощностей. – «Ведомости») защищает контрциклическая политика ЦБ и бюджетная – со стороны правительства, подчеркнула Крючкова.

17 февраля вице-премьер Александр Новак в ходе итоговой коллегии Минэкономразвития заявил, что основная цель взаимодействия правительства и Банка России в краткосрочном периоде – не допустить переохлаждения экономики. При этом уже фиксируются первые признаки замедления активности в ряде отраслей – в пищевой промышленности, химпроме, деревообработке, отдельных отраслях машиностроения, отметил министр экономического развития Максим Решетников. Рост российской экономики в ноябре и декабре уже перестал быть фронтальным, указывал министр. По данным Росстата, за прошлый год ВВП вырос на 4,1%, такая же динамика, по уточненным данным, наблюдалась и в 2023 г. Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2025 г. ВВП вырастет на 2,5%. ЦБ ожидает, что темпы увеличения экономики замедлятся до 1–2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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