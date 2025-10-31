ЦБ ужесточит выдачу ипотеки на ИЖС

Доля выданных кредитов на ИЖС заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80% составила 29% в III квартале 2025 г. В том же периоде доля нецелевых кредитов под залог, выданных заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, достигла 61%, а с показателем долговой нагрузки от 50% до 80% – 19%.