ЦБ ужесточит выдачу ипотеки на ИЖС

Ведомости

Банк России усиливает макропруденциальные лимиты (МПЛ) для ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и нецелевых потребительских кредитов, выдаваемых под залог недвижимости с 2026 г. Это следует из сообщения на сайте регулятора.

Решение принято в связи со значительной долей кредитов, предоставленных заемщикам с высокой долговой нагрузкой, а также ростом просроченной задолженности в указанных сегментах.

Доля выданных кредитов на ИЖС заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80% составила 29% в III квартале 2025 г. В том же периоде доля нецелевых кредитов под залог, выданных заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, достигла 61%, а с показателем долговой нагрузки от 50% до 80% – 19%.

«Высокая долговая нагрузка покупателей жилья, наряду с недобросовестными практиками отдельных застройщиков, способствовала существенному ухудшению качества ипотеки на ИЖС», – указали в ЦБ. 

Значения МПЛ в сегментах будут постепенно ужесточены до уровня, который характерен для классической ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов. Меры начнут вводиться с I квартала 2026 г.

В июле ЦБ объявил, что впервые установит макропруденциальные лимиты по ипотеке на ИЖС и по нецелевым кредитам под залог недвижимости. Меры начали действовать с 1 октября.

