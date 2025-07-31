ЦБ впервые установил количественные лимиты по ипотеке на ИЖС

С июля в России действуют количественные ограничения на выдачи по ипотеке и автокредитам, о которых ЦБ рассказал еще в апреле. Теперь доля кредитов на новостройки с первоначальным взносом менее 20% у заемщиков с ПДН выше 50% не должна превышать 2% от общего количества выдач. Также у банков может быть совокупно максимум 5% выдач ипотеки с первоначальным взносом менее 20% у заемщиков с ПДН ниже 50% и кредитов с первоначальным взносом более 20% с ПДН выше 80%.