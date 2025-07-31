ЦБ впервые установил количественные лимиты по ипотеке на ИЖС
Банк России впервые установил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и по нецелевым кредитам под залог недвижимости, сообщила пресс-служба регулятора. Они начнут действовать с 1 октября 2025 г.
Как объяснили в ЦБ, эти сегменты кредитования характеризуются большим объемом клиентов с высоким уровнем долговой нагрузки, из-за чего обычно возникает много просрочек. Пресс-служба привела данные за II квартал 2025 г., когда долговая нагрузка выше 80% наблюдалась у 30% заемщиков для ИЖС и 46% – для кредитов под залог недвижимости.
Банк России установил количественный лимит на уровне ниже среднерыночных значений, которые были зафиксированы в апреле – июне 2025 г. Кроме того, регулятор анонсировал ужесточение этого ограничения, чтобы довести его до уровня, характерного «для классической ипотеки на первичном рынке и необеспеченных потребительских кредитов соответственно».
С июля в России действуют количественные ограничения на выдачи по ипотеке и автокредитам, о которых ЦБ рассказал еще в апреле. Теперь доля кредитов на новостройки с первоначальным взносом менее 20% у заемщиков с ПДН выше 50% не должна превышать 2% от общего количества выдач. Также у банков может быть совокупно максимум 5% выдач ипотеки с первоначальным взносом менее 20% у заемщиков с ПДН ниже 50% и кредитов с первоначальным взносом более 20% с ПДН выше 80%.