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ЦБ впервые вводит прямые ограничения на выдачу ипотеки и автокредитов

Регулятор сразу воспользовался полномочиями, которые у него появились 1 апреля
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк России впервые установил количественные ограничения на выдачи, так называемые макропруденциальные лимиты (МПЛ), по ипотеке и автокредитам – нормы начнут действовать с III квартала, сообщил регулятор. Одновременно с этим ЦБ снизит с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по новым ипотечным кредитам. В отличие от МПЛ надбавки потребляют дополнительный капитал при выдаче кредита.

С 1 апреля 2025 г. у Банка России появились законные полномочия устанавливать МПЛ по ипотеке и автокредитам для ограничения доли высокорискованных ссуд в выдачах. До этого такое право действовало в необеспеченных потребкредитах, по залоговым ЦБ мог использовать только надбавки.

Как ограничат ипотеку

Надбавки в ипотеке уже способствовали улучшению структуры кредитования, указывает ЦБ: доля выдач с ПДН (показатель долговой нагрузки – отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу) более 80% снизилась с пикового значения 47% в III квартале 2023 г. до 6% в I квартале 2025 г. Доля кредитов с первоначальным взносом менее 20% за этот же период сократилась с 51 до 5%.

При этом выросла доля кредитов с просрочкой от 90 дней – с 0,5% на 1 апреля 2024 г. до 0,9% на 1 апреля 2025 г. Это произошло за счет кредитов, выданных во время ажиотажного спроса на ипотеку во второй половине 2023 г. – первой половине 2024 г., указывает ЦБ.

В итоге, несмотря на улучшение ситуации с рискованными выдачами, ЦБ все же решил установить МПЛ в ипотеке для банков с универсальной лицензией. В выдачах III квартала доля кредитов на новостройки с первоначальным взносом менее 20% у заемщиков с ПДН выше 50% не должна превышать 2% от общего количества. Также у банков может быть совокупно максимум 5% выдач ипотеки с первоначальным взносом менее 20% у заемщиков с ПДН ниже 50% и кредитов с первоначальным взносом более 20% с ПДН выше 80%.

По ипотеке на вторичное жилье лимит выдач составляет 10% для заемщиков с ПДН выше 50%, если показатель LTV (соотношение величины основного долга по ипотечному кредиту и справедливой стоимости предмета залога) превышает 80%. Также 10%-ное ограничение действует на совокупные выдачи заемщикам с ПДН ниже 50% и LTV выше 80% и с ПНД выше 80%, но с LTV максимум 80%.

По оценке ЦБ, такой уровень лимитов позволит не ухудшать сложившуюся структуру выдач наиболее рискованных кредитов: лимиты установлены с небольшим запасом с учетом неравномерности структуры выдач у отдельных банков, их введение не окажет влияния на предложение ипотечных кредитов.

Поскольку наращивание банками наиболее рискованных кредитов будет ограничено МПЛ, Банк России снизит с 1 июля надбавки по таким кредитам с запретительного уровня. Макропруденциальный запас капитала в ипотеке при этом продолжит накапливаться, но медленнее, отмечает ЦБ: на 1 апреля размер буфера в ипотеке достиг 358 млрд руб. (1,8% портфеля), а к концу года он может составить 2% ипотечного портфеля.

Что будет с автокредитами

Сейчас в сегменте действуют надбавки к коэффициентам риска, которые улучшили стандарты кредитования. В целевых ссудах доля выдач с ПДН более 50% снизилась с 61% во II квартале 2024 г. до 20% в I квартале 2025 г., а доля самых рискованных кредитов с ПДН более 80% сократилась с 29 до 3%. В нецелевых потребкредитах под залог автомобиля, которые предположительно использовались банками для снижения регуляторной нагрузки, доля выдач с ПДН более 50% снизилась с 79 до 44%, а с ПДН более 80% – с 43 до 15%.

На фоне ужесточения требований к заемщикам качество обслуживания целевых автокредитов стабилизировалось, отмечает ЦБ: доля ссуд с просрочкой более 30 дней на третий месяц после выдачи стабильна последние два квартала и держится на уровне 0,3–0,4% (снижение на 0,5–0,7 п. п. по сравнению с II и III кварталами 2024 г.).

Прямые лимиты затронут и автокредиты, и нецелевые потребы под залог транспортного средства – на III квартал ЦБ установил по обоим видам одинаковые значения. В выдачах банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций доля таких ссуд заемщикам с ПДН 50–80% не должна превышать 20%, с ПДН выше 80% – 5%. Это ограничение установлено с запасом для целевых автокредитов и не повлияет на возможность граждан получить такую ссуду, указывает ЦБ.

Другие меры

Банк России не стал менять на III квартал значения МПЛ по необеспеченным потребкредитам и займам, а также оставил неизменными значения надбавок.

Введенные с 2023 г. лимиты позволили существенно снизить долю рискованных кредитов и ограничить потенциальный рост потерь, указывает регулятор. Доля выдаваемых потребкредитов с ПДН более 50% снизилась с 61% в I квартале 2023 г. до 24% в I квартале 2025 г.

В то же время качество обслуживания таких ссуд несколько ухудшилось, признает ЦБ. Среди кредитов, выданных в начале года, доля кредитов с просрочкой более 30 дней на третий месяц с момента выдачи превысила 2,7% (+1,2 п. п. за полгода). Наибольший рост доли просрочки наблюдается у заемщиков с ПДН более 50%, говорится в сообщении.

Но благодаря установленным надбавкам банки накопили макропруденциальный буфер капитала по потребительским кредитам в размере 834 млрд руб. (7,1% от портфеля): в случае ухудшения ситуации в экономике Банк России может распустить его для покрытия потерь по розничным ссудам.

Также Банк России сохранил график повышения национальной антициклической надбавки – с 1 июля 2025 г. она вырастет до 0,5% от активов, взвешенных по риску (с 1 февраля действует 0,25%). Достаточность капитала банковского сектора выросла c 12,5% в начале года до 13% на конец марта, но темпы увеличения запаса капитала различались по банкам, говорится в сообщении. С учетом роста запаса капитала у отдельных игроков и снижения в I квартале 2025 г. макронадбавок по ипотеке и кредитным картам в льготном периоде все банки справятся с повышением антициклической надбавки с сохранением сбалансированного роста кредитования, указывает ЦБ. Эта мера наряду с надбавками на капитал по отдельным видам кредитов будет способствовать большей устойчивости банков, уверен регулятор.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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