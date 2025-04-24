ЦБ впервые вводит прямые ограничения на выдачу ипотеки и автокредитов

Сейчас в сегменте действуют надбавки к коэффициентам риска, которые улучшили стандарты кредитования. В целевых ссудах доля выдач с ПДН более 50% снизилась с 61% во II квартале 2024 г. до 20% в I квартале 2025 г., а доля самых рискованных кредитов с ПДН более 80% сократилась с 29 до 3%. В нецелевых потребкредитах под залог автомобиля, которые предположительно использовались банками для снижения регуляторной нагрузки, доля выдач с ПДН более 50% снизилась с 79 до 44%, а с ПДН более 80% – с 43 до 15%.