Почему банки берут комиссии при выдаче льготной ипотеки

Весь прошлый год банки то повышали, то снижали комиссии по льготным ипотечным программам, договариваясь с застройщиками об их «зашивании» в стоимость продаваемого жилья, рассказывает «Ведомостям» руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Вот как, по рассказу одного из заемщиков, это устроено: гражданин получает одобрение банка на семейную ипотеку и выбирает квартиру в новостройке за 10 млн руб., а в договоре купли–продажи застройщик указывает уже другую стоимость жилья – например, 11 млн руб., из которых 1 млн должен получить банк в качестве комиссии. И эта практика продолжается до сих пор, отмечает Лазарева: сейчас размер комиссий меняется бессистемно раз в неделю и чаще. Кроме того, многие банки отказывают в одобрении заявок или завышают размер комиссий, если в качестве первоначального взноса по льготной ипотеке или его части указан сертификат материнского капитала, знает Лазарева.