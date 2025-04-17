Почему банки берут комиссии при выдаче льготной ипотеки

Почему банки берут комиссии при выдаче льготной ипотекиЦБ выступил за полный запрет такой системы в рамках госпрограмм
Весь прошлый год банки то повышали, то снижали комиссии по льготным ипотечным программам, договариваясь с застройщиками об их «зашивании» в стоимость продаваемого жилья, рассказывает «Ведомостям» руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Вот как, по рассказу одного из заемщиков, это устроено: гражданин получает одобрение банка на семейную ипотеку и выбирает квартиру в новостройке за 10 млн руб., а в договоре купли–продажи застройщик указывает уже другую стоимость жилья – например, 11 млн руб., из которых 1 млн должен получить банк в качестве комиссии. И эта практика продолжается до сих пор, отмечает Лазарева: сейчас размер комиссий меняется бессистемно раз в неделю и чаще. Кроме того, многие банки отказывают в одобрении заявок или завышают размер комиссий, если в качестве первоначального взноса по льготной ипотеке или его части указан сертификат материнского капитала, знает Лазарева.
Проблема комиссий банков при выдаче льготной ипотеки дошла до Владимира Путина: дополнительные 5–10% недопустимы и «необходимо навести порядок», потому что государство и так субсидирует банкам выдачу льготных ссуд, обратил внимание президент во время расширенного заседания президиума Госсовета 15 апреля. В России сейчас действуют три основные льготные программы по ипотеке: ставка по семейной и IT-ипотеке составляет 6%, по объединенной дальневосточной и арктической – 2%. Разницу между ставкой, которую платят граждане при покупке квартиры, и ключевой (сейчас составляет 21%) + 3 процентных пункта (п. п.) банкам компенсирует федеральный бюджет. Таким образом, с возмещением от государства, например, по семейной программе и 6% от гражданина банк получает по выданному кредиту 24%. Для сравнения: рыночная ставка по ипотеке сейчас составляет примерно 27%.
«Ведомости» разбирались, почему банки вводят комиссии и как это отражается на рынке жилья.