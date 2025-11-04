Аналитик предупредила о риске блокировки счета после перевода самому себе
Банки стали чаще блокировать операции клиентов, включая переводы между собственными счетами – это связано с требованиями по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией контроля. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на аналитика финансового маркетплейса «Банки.ру» Эрянию Бочкину.
Блокировки происходят при крупных или частых переводах, а также при операциях, которые отличаются от обычного поведения клиента. Бочкина отметила, что для избежания блокировок не следует дробить крупные суммы на множество мелких переводов. Также блокировка может произойти из-за частого перевода средств третьим лицам.
В случае крупного перевода рекомендуется заранее уведомить об этом банк.
В августе 2024 г. в ЦБ заявили, что граждане России могут столкнуться с временной блокировкой переводов между своими счетами в других банках. Отмечалось, что закон о приостановке переводов на подозрительные счета распространяется не только на переводы средств другим людям, но и на переводы самому себе. При блокировке перевода кредитная организация должна незамедлительно сообщить клиенту о том, что операция не прошла.
С 1 июня в России начали действовать изменения в законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Органы могут временно приостанавливать проведение подозрительных финансовых переводов сроком до 10 рабочих дней для проведения проверки. Ранее банки могли приостанавливать операцию только на два рабочих дня, блокировку могли продлить только по решению Росфинмониторинга или суда.