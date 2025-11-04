Аналитик предупредила о риске блокировки счета после перевода самому себе

В августе 2024 г. в ЦБ заявили, что граждане России могут столкнуться с временной блокировкой переводов между своими счетами в других банках. Отмечалось, что закон о приостановке переводов на подозрительные счета распространяется не только на переводы средств другим людям, но и на переводы самому себе. При блокировке перевода кредитная организация должна незамедлительно сообщить клиенту о том, что операция не прошла.