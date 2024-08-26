Переводы самому себе могут попасть под блокировку как подозрительные
Граждане России могут столкнуться с временной блокировкой переводов между своими счетами в других банках. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на ответ Центробанка на письмо Национального совета финансового рынка.
Из ответа следует, что закон о приостановке переводов на подозрительные счета, который вступил в силу в июле этого года, распространяется не только на переводы средств другим людям, но и на переводы самому себе. В случае если такие переводы будут иметь признаки подозрительных, они могут быть временно заблокированы.
При блокировке перевода кредитная организация должна незамедлительно сообщить клиенту о том, что операция не прошла. Если клиент подтвердил перевод или совершил операцию повторно, банк обязан исполнить распоряжение клиента. Исключение – сведения о получателе средств содержатся в базе данных ЦБ.
В июле среди новых критериев подозрительных переводов появилась приостановка переводов на счета, по которым уже совершались мошеннические действия, даже в случае, когда информации о мошенниках нет в базе регулятора. Еще один пункт – информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств.