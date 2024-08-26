Переводы самому себе могут попасть под блокировку как подозрительные

Из ответа следует, что закон о приостановке переводов на подозрительные счета, который вступил в силу в июле этого года, распространяется не только на переводы средств другим людям, но и на переводы самому себе. В случае если такие переводы будут иметь признаки подозрительных, они могут быть временно заблокированы.