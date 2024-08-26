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Переводы самому себе могут попасть под блокировку как подозрительные

Ведомости

Граждане России могут столкнуться с временной блокировкой переводов между своими счетами в других банках. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на ответ Центробанка на письмо Национального совета финансового рынка.

Из ответа следует, что закон о приостановке переводов на подозрительные счета, который вступил в силу в июле этого года, распространяется не только на переводы средств другим людям, но и на переводы самому себе. В случае если такие переводы будут иметь признаки подозрительных, они могут быть временно заблокированы.

При блокировке перевода кредитная организация должна незамедлительно сообщить клиенту о том, что операция не прошла. Если клиент подтвердил перевод или совершил операцию повторно, банк обязан исполнить распоряжение клиента. Исключение – сведения о получателе средств содержатся в базе данных ЦБ.

В июле среди новых критериев подозрительных переводов появилась приостановка переводов на счета, по которым уже совершались мошеннические действия, даже в случае, когда информации о мошенниках нет в базе регулятора. Еще один пункт – информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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