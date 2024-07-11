Центробанк РФ расширил перечень признаков мошеннических операций
Центральный банк России (ЦБ РФ) расширил перечень признаков мошеннических операций до шести пунктов, следует из сообщения регулятора.
До этого в перечне было три пункта. К ним добавилось еще три критерия, которые, согласно приказу ЦБ, официально вступят в силу с 25 июля. В пресс-службе регулятора добавили, что в тот же день начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям.
Среди новых критериев для таких операций появилась приостановка переводов на счета, по которым уже совершались мошеннические действия, – даже в случае, когда информации о мошенниках нет в базе регулятора. Второй новый пункт – информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. В качестве третьего нового условия регулятор определил, что банки должны учитывать данные, которые поступили от сторонних организаций и свидетельствуют о мошеннических операциях.
Предыдущие три критерия ЦБ утвердил в 2018 г. Помимо перечисленного банки обязаны приостанавливать переводы денег на счета злоумышленников, если данные о них есть в базе регулятора о мошеннических счетах. Переводы также не допускаются, если банк фиксирует нетипичную для клиента операцию – по сумме перевода, месту или периодичности. Третий обязательный критерий – приостановка операции, если она осуществляется с устройства, которое ранее использовалось мошенниками.