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Центробанк РФ расширил перечень признаков мошеннических операций

Ведомости

Центральный банк России (ЦБ РФ) расширил перечень признаков мошеннических операций до шести пунктов, следует из сообщения регулятора.

До этого в перечне было три пункта. К ним добавилось еще три критерия, которые, согласно приказу ЦБ, официально вступят в силу с 25 июля. В пресс-службе регулятора добавили, что в тот же день начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям.

Среди новых критериев для таких операций появилась приостановка переводов на счета, по которым уже совершались мошеннические действия, – даже в случае, когда информации о мошенниках нет в базе регулятора. Второй новый пункт – информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. В качестве третьего нового условия регулятор определил, что банки должны учитывать данные, которые поступили от сторонних организаций и свидетельствуют о мошеннических операциях.

Предыдущие три критерия ЦБ утвердил в 2018 г. Помимо перечисленного банки обязаны приостанавливать переводы денег на счета злоумышленников, если данные о них есть в базе регулятора о мошеннических счетах. Переводы также не допускаются, если банк фиксирует нетипичную для клиента операцию – по сумме перевода, месту или периодичности. Третий обязательный критерий – приостановка операции, если она осуществляется с устройства, которое ранее использовалось мошенниками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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