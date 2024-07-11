Центробанк РФ расширил перечень признаков мошеннических операций

Предыдущие три критерия ЦБ утвердил в 2018 г. Помимо перечисленного банки обязаны приостанавливать переводы денег на счета злоумышленников, если данные о них есть в базе регулятора о мошеннических счетах. Переводы также не допускаются, если банк фиксирует нетипичную для клиента операцию – по сумме перевода, месту или периодичности. Третий обязательный критерий – приостановка операции, если она осуществляется с устройства, которое ранее использовалось мошенниками.