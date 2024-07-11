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Страховщики предложили ЦБ создать институт страховых расследователей

Это упростит борьбу с мошенниками, считают в профильном объединении
Софья Шелудченко
Институт страховых детективов распространен за рубежом, эффективнее всего он работает в США/ Freepik

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил в Банк России предложение создать институт страховых расследователей для борьбы с мошенничеством, рассказал «Ведомостям» вице-президент объединения Сергей Ефремов. Реализация инициативы потребует внесения изменений в законодательство, отметил он. Пока идея обсуждается на базе комитета ВСС по противодействию мошенничеству, добавил он.

Сейчас сотрудники служб безопасности страховщиков самостоятельно ищут доказательства в подтверждение факта страхового мошенничества. О выявленных признаках преступления (следах, предметах, документах) «безопасники» должны сообщать в полицию, чтобы улики стали легитимными. После этого правоохранители обязаны повторно провести те же самые оперативно-розыскные мероприятия. Но обычно, по данным ВСС, они делают это спустя длительное время, когда следы преступления уже могут быть уничтожены злоумышленниками. Это объясняется тем, что кадрового состава в правоохранительных органах не хватает, к тому же полицейские не имеют нужных знаний в области страхования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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