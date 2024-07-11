Страховщики предложили ЦБ создать институт страховых расследователей

Страховщики предложили ЦБ создать институт страховых расследователейЭто упростит борьбу с мошенниками, считают в профильном объединении
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил в Банк России предложение создать институт страховых расследователей для борьбы с мошенничеством, рассказал «Ведомостям» вице-президент объединения Сергей Ефремов. Реализация инициативы потребует внесения изменений в законодательство, отметил он. Пока идея обсуждается на базе комитета ВСС по противодействию мошенничеству, добавил он.
Сейчас сотрудники служб безопасности страховщиков самостоятельно ищут доказательства в подтверждение факта страхового мошенничества. О выявленных признаках преступления (следах, предметах, документах) «безопасники» должны сообщать в полицию, чтобы улики стали легитимными. После этого правоохранители обязаны повторно провести те же самые оперативно-розыскные мероприятия. Но обычно, по данным ВСС, они делают это спустя длительное время, когда следы преступления уже могут быть уничтожены злоумышленниками. Это объясняется тем, что кадрового состава в правоохранительных органах не хватает, к тому же полицейские не имеют нужных знаний в области страхования.