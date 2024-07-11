Страховщики предложили ЦБ создать институт страховых расследователей

Сейчас сотрудники служб безопасности страховщиков самостоятельно ищут доказательства в подтверждение факта страхового мошенничества. О выявленных признаках преступления (следах, предметах, документах) «безопасники» должны сообщать в полицию, чтобы улики стали легитимными. После этого правоохранители обязаны повторно провести те же самые оперативно-розыскные мероприятия. Но обычно, по данным ВСС, они делают это спустя длительное время, когда следы преступления уже могут быть уничтожены злоумышленниками. Это объясняется тем, что кадрового состава в правоохранительных органах не хватает, к тому же полицейские не имеют нужных знаний в области страхования.