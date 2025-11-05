ЦБ предоставил дилерскую лицензию «Озон банку»
Банк России предоставил лицензию ООО «Озон банк» на осуществление дилерской деятельности, сообщили на сайте регулятора.
Таким образом, «Озон банк» становится профессиональным участником рынка ценных бумаг.
«Озон банк» был зарегистрирован ЦБ 11 марта 2022 г. Универсальная лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации начала действовать 12 апреля 2023 г.
1 августа представитель кредитной организации рассказал «Ведомостям», что у клиентов «Озон банка» появилась возможность открыть кредитную карту и оплачивать покупки как онлайн, так и офлайн.
Запуск кредитной карты – это следующий шаг в развитии классической банковской линейки и важный этап в укреплении кредитного направления банка, говорил «Ведомостям» предправления «Озон банка» Андрей Личманов.