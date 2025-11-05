Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ предоставил дилерскую лицензию «Озон банку»

Ведомости

Банк России предоставил лицензию ООО «Озон банк» на осуществление дилерской деятельности, сообщили на сайте регулятора.

Таким образом, «Озон банк» становится профессиональным участником рынка ценных бумаг.

«Озон банк» был зарегистрирован ЦБ 11 марта 2022 г. Универсальная лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации начала действовать 12 апреля 2023 г.

1 августа представитель кредитной организации рассказал «Ведомостям», что у клиентов «Озон банка» появилась возможность открыть кредитную карту и оплачивать покупки как онлайн, так и офлайн.

Запуск кредитной карты – это следующий шаг в развитии классической банковской линейки и важный этап в укреплении кредитного направления банка, говорил «Ведомостям» предправления «Озон банка» Андрей Личманов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её