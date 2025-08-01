«Озон банк» начал массовый выпуск кредитных карт

Wildberries пока предлагает только оформить покупки в рассрочку, в то же время банк «Яндекса» активно развивает кредитное направение. «Яндекс банк» предлагает клиентам кредитные продукты с 2023 г., среди них – «Супер сплит» на сумму до 1 млн руб. до 24 месяцев: кредитный продукт позволяет совершать покупки в любых магазинах онлайн и офлайн, если оформить карту. Также у «Яндекса» есть BNPL-сервис оплаты покупок частями «Сплит» на 2, 4 или 6 месяцев и классический потребкредит до 1 млн руб. на срок до 5 лет.