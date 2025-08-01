«Озон банк» начал массовый выпуск кредитных карт

«Озон банк» начал массовый выпуск кредитных картЭто логичный шаг для банка, который развивает розничное направление
У клиентов «Озон банка» появилась возможность открыть кредитную карту и оплачивать покупки как онлайн, так и офлайн, рассказал представитель кредитной организации «Ведомостям». В I квартале 2025 г. банк начал тестирование продукта и предлагал карты ограниченному кругу клиентов – с 1 августа кредитная карта «раскатана» на широкую аудиторию, добавил он.
Условия по кредиткам включают лимит до 1 млн руб., бесплатное обслуживание на весь срок действия, льготный период на покупки до 78 дней и программу лояльности на выбор: клиенты могут получать кэшбэк до 25% на выбранные категории или покупать товары за 1 руб. на Ozon – в качестве награды за то, что оплачивают покупки картой банка и вне маркетплейса.
Минимальный ежемесячный платеж – 4% от суммы задолженности. Полная стоимость кредита (ПСК) составляет от 29,095 до 59,895%, указано на сайте «Озон банка». Клиент может оформить одну кредитную карту – в виртуальном формате, заказать отдельную пластиковую версию или привязать к кредитному лимиту действующую карту Ozon.
У «Озон банка» также давно существует рассрочка, лимит по ней – до 500 000 ₽руб., ее можно использовать для оплаты покупок частями, а также переводить деньги с лимита на карту Ozon. Запуск кредитной карты – это следующий шаг в развитии классической банковской линейки и важный этап в укреплении кредитного направления банка, передал «Ведомостям» через представителя предправления «Озон банка» Андрей Личманов. В банке ожидают, что продукт будет востребован клиентами, активное количество которых уже превышает 31,7 млн человек.
Появление кредитки в продуктовой линейке для граждан гендиректор направления Ozon Fintech Ваэ Овасапян анонсировал в конце февраля 2025 г. Также банк планирует развивать банкоматную сеть. В конце июля Ozon установил первые 12 банкоматов – в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. До конца года сеть увеличится до 350 устройств, они появятся и в других городах России, сообщал банк в релизе. Также среди сервисов для физических лиц у «Озон банка» есть накопительные счета и вклады.
Выпуск кредитных карт является нормальным этапом развития любого банка, имеющего розничное направление, говорит руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Маркетплейс имеет устойчивую клиентскую базу, которая может предъявить спрос на данный продукт, но значительного влияния на конкуренцию сейчас не ожидается в силу доминирования на рынке крупных кредитных организаций, считает он.
У Сбербанка по наиболее популярной карте беспроцентный период на все покупки составляет 120 дней, ПСК – 49,8%. В Альфа-банке льготный период на покупки, снятие наличных и переводы длится 60 дней, диапазон полной стоимости кредита составляет от 57,191 до 59,443%. У Т-банка по кредитке «Платинум» льготный период на покупки составляет 55 дней, ПСК – от 29,855 до 58,275%. Кредитная «Карта возможностей» ВТБ представляет до 110 дней без процентов на покупки, снятие наличных и переводы. ПСК по этой карте в ВТБ составляет 47–49,9%.
57 млн
Wildberries пока предлагает только оформить покупки в рассрочку, в то же время банк «Яндекса» активно развивает кредитное направение. «Яндекс банк» предлагает клиентам кредитные продукты с 2023 г., среди них – «Супер сплит» на сумму до 1 млн руб. до 24 месяцев: кредитный продукт позволяет совершать покупки в любых магазинах онлайн и офлайн, если оформить карту. Также у «Яндекса» есть BNPL-сервис оплаты покупок частями «Сплит» на 2, 4 или 6 месяцев и классический потребкредит до 1 млн руб. на срок до 5 лет.
Дебетовые карты «Озон банк» выпускает достаточно давно, поэтому запуск кредитных карт – логичный следующий шаг, соглашается предправления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Это, как и запуск сети банкоматов, важные шаги в борьбе за клиентскую базу, считает он. У банков маркетплейсов есть хороший бэкграунд для запуска кредиток – история покупок клиентов, которая дает содержательную дополнительную информацию для скоринга, продолжает он. Поэтому Прохоров видит возможности для успешного развития этого сегмента «Озон банком»: это повысит конкуренцию на рынке кредитных карт, что будет способствовать улучшению их условий для частных клиентов.
Решение по выпуску кредитных карт решает много задач, считает генеральный директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. Для Ozon это действительно потенциально маржинальный бизнес и большая клиентская воронка, которая создает возможность хорошего отбора заемщиков. Вдобавок это стимулирование продаж на маркетплейсе и дополнительный способ удержания клиентов внутри экосистемы, продолжает он. Самиев полагает, что востребованность продукта будет высокая, но зависит от предлагаемых условий.
Wildberries сейчас сосредоточена на развитии дебетовых карт, с помощью которых пользователи смогут оплачивать покупки не только на маркетплейсе, но и в любом другом магазине, рассказал ее представитель. Карты уже могут заказать сотрудники и исполнители Wildberries, а также некоторые клиенты в рамках пилота, добавил он.