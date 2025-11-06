НКР: ограничения по росту долговой нагрузки могут затронуть крупных девелоперов
Ограничения Центробанка по росту долговой нагрузки крупных компаний могут коснуться девелоперов. Об этом заявил директор группы корпоративных рейтингов агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР) Александр Диваков на дискуссии «ЕРЗ-тренды», передает ТАСС.
«Могу предположить, что они коснутся участников рынка жилья, потому что у некоторых больших компаний достаточно агрессивная бизнес-модель развития, которая, с одной стороны, помогает им захватить чуть больше рынка, с другой – увеличивает долговую нагрузку из-за обслуживания долга. Больше риск, больше доходность», – подчеркнул Диваков.
По его словам, сейчас сложилась не совсем хорошая ситуация, поэтому у застройщиков есть большие финансовые риски. Эксперт допустил, что с помощью нововведения регулятор намерен ограничить такую агрессивность.
31 октября ЦБ анонсировал увеличение надбавки к коэффициенту риска по кредитным требованиям к крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой с 20 до 40% с 1 декабря. Изменение направлено на ограничение рисков и стимулирование банков к более тщательной оценке заемщиков. Макропруденциальные надбавки по валютным кредитам пересмотрены не будут.
Макропруденциальная надбавка в размере 20% действует с 1 апреля 2025 г. По статистике регулятора, с апреля по сентябрь 2025 г. был сформирован макропруденциальный буфер капитала, объем которого на 1 октября 2025 г. составил 17 млрд руб. Сумма задолженности, попавшей под макропруденциальную надбавку, достигла 2,1 трлн руб.