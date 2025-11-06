НКР: ограничения по росту долговой нагрузки могут затронуть крупных девелоперов

«Могу предположить, что они коснутся участников рынка жилья, потому что у некоторых больших компаний достаточно агрессивная бизнес-модель развития, которая, с одной стороны, помогает им захватить чуть больше рынка, с другой – увеличивает долговую нагрузку из-за обслуживания долга. Больше риск, больше доходность», – подчеркнул Диваков.