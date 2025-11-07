Чистая прибыль «ОТП банка» по МСФО за девять месяцев выросла в 1,7 раза

Чистая прибыль российского подразделения в III квартале 2025 г. выросла на 41,5% год к году до 48,2 млрд форинтов (11,7 млрд руб.). Рост прибыли за девять месяцев этого года связан с увеличением процентного дохода и прочих доходов. В то же время группа отметила негативное влияние на финансовый результат повышения ставки налога на прибыль в начале 2025 г. с 20% до 25% и роста стоимости риска в 2,5 раза.