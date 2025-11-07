Чистая прибыль «ОТП банка» по МСФО за девять месяцев выросла в 1,7 раза
Чистая прибыль «ОТП банка» по МСФО по результатам девяти месяцев 2025 г. выросла в 1,7 раза и достигла 156,8 млрд венгерских форинтов (около 38 млрд руб.), следует из отчета OTP Group.
Чистая прибыль российского подразделения в III квартале 2025 г. выросла на 41,5% год к году до 48,2 млрд форинтов (11,7 млрд руб.). Рост прибыли за девять месяцев этого года связан с увеличением процентного дохода и прочих доходов. В то же время группа отметила негативное влияние на финансовый результат повышения ставки налога на прибыль в начале 2025 г. с 20% до 25% и роста стоимости риска в 2,5 раза.
Расходы на резервы за девять месяцев увеличились в 2,5 раза и достигли 80,3 млрд форинтов (19,5 млрд руб.), в III квартале показатель вырос в 1,6 раза до 28,7 млрд форинтов (около 7 млрд руб.). Рентабельность капитала по итогам девяти месяцев возросла до 50,8% с 39,9%, в III квартале – до 43,6% с 43,1% в прошлом году. Чистая процентная маржа за девять месяцев снизилась до 9,57% с 9,70%, в III квартале – до 9,48% с 9,60%.
Активы банка на 30 сентября 2025 г. составили 3,017 трлн форинтов (732 млрд руб). Это на 27% выше, чем в начале года. Совокупный кредитный портфель до вычета резервов за девять месяцев увеличился на 43% и достиг 1,585 трлн форинтов (385 млрд руб.). В III квартале показатель упал на 1%. Доля проблемных кредитов в III квартале 2025 г. выросла до 6,2% с 5,5% против 9,6% годом ранее.
Средства клиентов к 30 сентября 2025 г. достигли 2,484 трлн форинтов (603 млрд руб.) и продемонстрировали рост на 32% с начала года. Собственный капитал в январе-сентябре 2025 г. увеличился на 29% и составил 385,1 млрд форинтов (93,5 млрд руб.). В III квартале показатель снизился на 10%.
1 ноября «Ведомости» со ссылкой на представителя «ОТП банка» писали, что Центробанк разрешил кредитной организации применение собственных моделей для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН; соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и его среднемесячного дохода). Зампред правления, директор дивизиона по управлению рисками «ОТП банка» Виталий Украинский уточнил, что собственную модель банк использует для расчета ПДН при предоставлении кредитов наличными, POS-кредитов и кредитных карт.