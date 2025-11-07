Киев не смог договориться с держателями «ВВП-облигаций» о реструктуризации долгов
Украина не смогла договориться с держателями облигаций, привязанных к росту ВВП, о реструктуризации задолженности. Как сообщило министерство финансов страны, переговоры с комитетом держателей ВВП-варрантов, проходившие с 16 октября по 5 ноября, завершились безрезультатно.
Киев предлагал инвесторам обменять варранты на новые суверенные еврооблигации (так называемые s-bonds) с коэффициентом 1,26. Согласно предложению, бумаги должны были погашаться в 2030–2032 гг., а купонная ставка – постепенно расти с 2,5 до 6%. В качестве дополнительного стимула Украина предложила денежный компонент в размере 6 центов за доллар, включая 1 цент комиссии за согласие на обмен, а также механизм защиты инвесторов на случай повторной реструктуризации.
Однако комитет держателей, в который входят хедж-фонды VR Capital и Aurelius Capital, отклонил предложение Киева. По данным минфина, контрпредложение инвесторов предусматривало более выгодные финансовые условия – увеличение объема долга, более короткий срок обращения с началом выплат в 2029 г. и повышение купонных ставок до 5–7,75%. Украинская сторона сочла эти требования «несовместимыми с параметрами программы МВФ и финансовыми целями правительства».
В министерстве отметили, что «ограниченный прогресс в обсуждении экономических параметров» не позволил сторонам сблизить позиции, после чего Киев отказался вносить новые предложения до завершения установленного периода переговоров.
31 октября The Economist писал, что Украина столкнулась с нехваткой средств. Если в ближайшее время ничего не изменится, к февралю у Киева не останется денег для продолжения финансирования военных действий.
Как пишет газета, в затяжных конфликтах способность распределять ресурсы и находить новые способы привлечения денежных средств имеют решающее значение.