Киев не смог договориться с держателями «ВВП-облигаций» о реструктуризации долгов

Киев предлагал инвесторам обменять варранты на новые суверенные еврооблигации (так называемые s-bonds) с коэффициентом 1,26. Согласно предложению, бумаги должны были погашаться в 2030–2032 гг., а купонная ставка – постепенно расти с 2,5 до 6%. В качестве дополнительного стимула Украина предложила денежный компонент в размере 6 центов за доллар, включая 1 цент комиссии за согласие на обмен, а также механизм защиты инвесторов на случай повторной реструктуризации.