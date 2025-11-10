Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Объем господдержки российских госбанков составит 560 млрд рублей в 2025 году

Ведомости

Объем государственной поддержки, направленной в российские госбанки в 2025 г., составит не менее 560 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные расчеты. Это почти в шесть раз больше, чем годом ранее.

Большая часть средств предоставлена в форме субординированных депозитов для финансирования крупных инфраструктурных проектов: более 270 млрд руб. направлено на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) при участии Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, а еще 200 млрд руб. – на проект газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге (ВТБ).

Кроме того, государство вложило 30 млрд руб. в привилегированные акции Газпромбанка, 57 млрд руб. – в обыкновенные акции Промсвязьбанка и 3,5 млрд руб. – в капитал Россельхозбанка.

В Сбербанке подчеркнули, что не получали государственной поддержки и не нуждаются в докапитализации, отметив, что объем субординированного депозита (94,2 млрд руб.) не превышает 1% капитала банка. При этом, как уточняет издание, госбанки получили средства из ФНБ по проекту ВСМ под ставку 0,5% годовых до 2049 г., однако само кредитование проекта начнется лишь с 2027 г.

В ВТБ, Газпромбанке и Промсвязьбанке доля господдержки составляет от 5,5% до 12,5% капитала. В ВТБ заявили, что все нормативы достаточности капитала превышают минимальные требования Банка России, а в Россельхозбанке отметили, что полученные средства будут направлены на проекты государственного значения.

Эксперты указывают, что системно значимым кредитным организациям необходимо наращивать капитал, чтобы к концу 2025 г. выйти на требуемый уровень нормативов без послаблений. По оценке главного аналитика Сбербанка Михаила Матовникова, минимальный норматив достаточности капитала таких банков должен быть не ниже 10%.

Как писали «Ведомости» 6 ноября, власти прорабатывают переключение господдержки с субсидирования уплаты по кредитам на привлечение капитала – Минфин при участии ЦБ уже разработал проект такого распоряжения. Часть средств, выделяемых на реализацию программ льготного кредитования Минпромторга и Минсельхоза, предполагается направить на господдержку компаний, привлекающих финансирование через публичное размещение акций.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её