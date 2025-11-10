Объем господдержки российских госбанков составит 560 млрд рублей в 2025 году
Объем государственной поддержки, направленной в российские госбанки в 2025 г., составит не менее 560 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные расчеты. Это почти в шесть раз больше, чем годом ранее.
Большая часть средств предоставлена в форме субординированных депозитов для финансирования крупных инфраструктурных проектов: более 270 млрд руб. направлено на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) при участии Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, а еще 200 млрд руб. – на проект газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге (ВТБ).
Кроме того, государство вложило 30 млрд руб. в привилегированные акции Газпромбанка, 57 млрд руб. – в обыкновенные акции Промсвязьбанка и 3,5 млрд руб. – в капитал Россельхозбанка.
В Сбербанке подчеркнули, что не получали государственной поддержки и не нуждаются в докапитализации, отметив, что объем субординированного депозита (94,2 млрд руб.) не превышает 1% капитала банка. При этом, как уточняет издание, госбанки получили средства из ФНБ по проекту ВСМ под ставку 0,5% годовых до 2049 г., однако само кредитование проекта начнется лишь с 2027 г.
В ВТБ, Газпромбанке и Промсвязьбанке доля господдержки составляет от 5,5% до 12,5% капитала. В ВТБ заявили, что все нормативы достаточности капитала превышают минимальные требования Банка России, а в Россельхозбанке отметили, что полученные средства будут направлены на проекты государственного значения.
Эксперты указывают, что системно значимым кредитным организациям необходимо наращивать капитал, чтобы к концу 2025 г. выйти на требуемый уровень нормативов без послаблений. По оценке главного аналитика Сбербанка Михаила Матовникова, минимальный норматив достаточности капитала таких банков должен быть не ниже 10%.
Как писали «Ведомости» 6 ноября, власти прорабатывают переключение господдержки с субсидирования уплаты по кредитам на привлечение капитала – Минфин при участии ЦБ уже разработал проект такого распоряжения. Часть средств, выделяемых на реализацию программ льготного кредитования Минпромторга и Минсельхоза, предполагается направить на господдержку компаний, привлекающих финансирование через публичное размещение акций.