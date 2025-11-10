Объем господдержки российских госбанков составит 560 млрд рублей в 2025 году

В Сбербанке подчеркнули, что не получали государственной поддержки и не нуждаются в докапитализации, отметив, что объем субординированного депозита (94,2 млрд руб.) не превышает 1% капитала банка. При этом, как уточняет издание, госбанки получили средства из ФНБ по проекту ВСМ под ставку 0,5% годовых до 2049 г., однако само кредитование проекта начнется лишь с 2027 г.