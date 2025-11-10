Баффетт опубликует последнее письмо акционерам Berkshire Hathaway
Американский предприниматель и инвестор Уоррен Баффетт, возглавляющий Berkshire Hathaway более 60 лет, опубликует 10 ноября свое последнее письмо к акционерам компании. Об этом сообщает CNBC News со ссылкой на заявление компании.
Как уточнили в Berkshire Hathaway, прощальное обращение Баффетта будет содержать его размышления о благотворительности, развитии компании и других темах, «которые могут представлять интерес для акционеров и широкой аудитории».
Письмо станет итогом многолетней управленческой и инвестиционной деятельности Баффетта, которому исполнилось 95 лет. Он намерен покинуть пост генерального директора в конце 2025 г., но сохранит должность председателя совета директоров.
3 мая, выступая на ежегодном собрании акционеров в Омахе, Баффетт отмечал, что торговля не должна использоваться как инструмент политического давления. «Мы должны стремиться торговать с остальным миром. Мы хотим процветающего мира», – заявил он.