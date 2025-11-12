Банк России незначительно понизил курсы доллара и евро на 13 ноября

7 ноября ЦБ сообщил, что рубль фундаментально укрепляется из-за жесткой денежно-кредитной политики и ограничения на импорт, сокращения спроса на иностранные активы и продажи средств ФНБ. Внешние и внутренние ограничения на ввоз товаров снижают спрос на заграничные товары и иностранную валюту для их покупки. Падение спроса резидентов на иностранные активы обусловлено ограничениями из-за санкций.