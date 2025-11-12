Банк России незначительно понизил курсы доллара и евро на 13 ноября
Банк России понизил курс доллара на 13 ноября до 81,29 руб. (-0,07 руб.). Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В то же время курс евро понизился на 0,01 руб. до 94,19 руб., а юаня – на 0,04 руб. до 11,37 руб.
Официальный курс доллара на 12 ноября составлял 81,36 руб., евро – 94,2 руб., юаня – 94,2 руб.
7 ноября ЦБ сообщил, что рубль фундаментально укрепляется из-за жесткой денежно-кредитной политики и ограничения на импорт, сокращения спроса на иностранные активы и продажи средств ФНБ. Внешние и внутренние ограничения на ввоз товаров снижают спрос на заграничные товары и иностранную валюту для их покупки. Падение спроса резидентов на иностранные активы обусловлено ограничениями из-за санкций.