Запас золота в России вырос на рекордные $92 млрд за год

Основной причиной увеличения стоимости резервов стало ралли на рынке золота: цены на металл подскочили в 1,5 раза – с $2700 до $4000 за тройскую унцию. При этом физический объем золотого запаса России даже немного сократился за год – на 100 000 тройских унций (около 3,1 т), составив на 1 октября 74,9 млн тройских унций (2329,7 т).