Запас золота в России вырос на рекордные $92 млрд за год
Золотые резервы России за последние 12 месяцев увеличились на рекордные $92 млрд, что превышает совокупный прирост за предыдущие четыре года. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на собственные расчеты на основе данных Банка России.
Согласно расчетам, на 1 ноября 2025 г. стоимость золотых слитков в хранилищах Банка России достигла $299,8 млрд по сравнению с $207,7 млрд годом ранее. Такой стремительный рост стал беспрецедентным в современной истории.
Основной причиной увеличения стоимости резервов стало ралли на рынке золота: цены на металл подскочили в 1,5 раза – с $2700 до $4000 за тройскую унцию. При этом физический объем золотого запаса России даже немного сократился за год – на 100 000 тройских унций (около 3,1 т), составив на 1 октября 74,9 млн тройских унций (2329,7 т).
Доля золота в резервах России на начало ноября достигла 41,3%. В то же время валютная часть международных активов РФ за год выросла незначительно – всего на 0,5%, до $426 млрд.
В конце октября «Ведомости» писали со ссылкой на прогноз консалтинговой компании «Технологии доверия», что производство золота в России по итогам 2025 г. вырастет на 4,5% по сравнению с прошлым годом и достигнет около 345 т.