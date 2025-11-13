ЦБ планирует использовать дифференцированный подход к дропперам
Банк России будет применять дифференцированный подход в отношении дропперов, этот вопрос уже прорабатывается, сообщил «РИА Новости» директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.
«Мы прорабатываем дифференцированный подход, при котором продолжительность нахождения сведений о человеке в базе данных будет зависеть от того, сколько раз он "оступился". Например, при первом попадании сведений в базу – один год», – отметил он.
По словам Уварова, неоднократное участие россиянина в дропперских схемах и осознание своих преступных действий может привести к более серьезным ограничениям. Повторное попадание в соответствующую базу данных увеличивает срок нахождения там до трех лет. Далее он вырастает от пяти до 10 лет.
Директор департамента подчеркнул, что молодые люди, которых втянули в дропперскую деятельность из-за желания легко заработать могут получить необходимый урок за счет попадания в перечень, «но на всю жизнь лишать их финансовых сервисов тоже неправильно».
1 ноября Центробанк сообщал, что российские кредитные организации должны организовать свою работу таким образом, чтобы активация зарплатных карт могла осуществляться их владельцем после завершения процедуры идентификации. Это необходимо для предотвращения использования карт мошенниками. В регуляторе также посоветовали банкам, открывающим карты через посредников, удостовериться, что для каждого клиента подготовлены все необходимые документы и отсутствуют признаки подлога.