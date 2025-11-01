ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль для противодействия дропперам
Банки должны организовать свою работу таким образом, чтобы активация зарплатных карт могла осуществляться их владельцем после завершения процедуры идентификации. Это необходимо для предотвращения использования карт мошенниками. Об этом сообщил Банк России.
В регуляторе также посоветовали кредитным организациям, открывающим карты через посредников, удостовериться, что для каждого клиента подготовлены все необходимые документы и отсутствуют признаки подлога.
Кроме того, банкам необходимо выявлять свои офисы и подразделения, где существует повышенный риск открытия счетов дропперами, и усиливать контроль за ними, добавили в ЦБ.
В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон о наказании за дропперство. За операции по легализации преступного дохода с применением электронных кошельков и пластиковых карт, а также за передачу электронных средств платежа третьим лицам за вознаграждение предусматривается до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. в зависимости от части этой статьи УК РФ.
26 сентября глава cлужбы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля сообщил, что на конец августа в «базе дропов» Центробанка находятся данные о 1,2 млн дропперов. Он заявил, что дропы в 2025 г. совершали денежные операции в три раза меньше по объему, чем в 2024 г. Снизился и средний чек мошеннических обналичиваний средств – до 200 000–300 000 руб. после 2–3 млн руб. годом ранее.