ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль для противодействия дропперам

26 сентября глава cлужбы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля сообщил, что на конец августа в «базе дропов» Центробанка находятся данные о 1,2 млн дропперов. Он заявил, что дропы в 2025 г. совершали денежные операции в три раза меньше по объему, чем в 2024 г. Снизился и средний чек мошеннических обналичиваний средств – до 200 000–300 000 руб. после 2–3 млн руб. годом ранее.