Чистая прибыль МТС-банка в III квартале выросла на 46,8%

Чистые комиссионные доходы и прочие непроцентные доходы за девять месяцев сократились на 26,3% год к году до 15,9 млрд руб. За квартал они увеличились в 1,6 раза и достигли 8 млрд руб. Операционные доходы до создания резервов по результатам девяти месяцев возросли на 6,3% до 20 млрд руб., за III квартал – на 28,7%. Операционные расходы за девять месяцев составили 16,4 млрд руб., а в III квартале – 6,1 млрд руб. (-2,1%).