Чистая прибыль МТС-банка в III квартале выросла на 46,8%
Чистая прибыль МТС-банка по итогам III квартала 2025 г. увеличилась на 46,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 6 млрд руб. Чистая прибыль по МСФО за девять месяцев снизилась на 20,2% до 9,5 млрд руб.
Чистые процентные доходы банка за девять месяцев упали на 2,2% и составили 31,4 млрд руб. В III квартале показатель вырос на 6,8% до 12 млрд руб. Чистая процентная маржа за девять месяцев составила 6,3,8% против 8,8% в прошлом году, а в III квартале достигла 6,6% против 9,1% годом ранее.
Чистые комиссионные доходы и прочие непроцентные доходы за девять месяцев сократились на 26,3% год к году до 15,9 млрд руб. За квартал они увеличились в 1,6 раза и достигли 8 млрд руб. Операционные доходы до создания резервов по результатам девяти месяцев возросли на 6,3% до 20 млрд руб., за III квартал – на 28,7%. Операционные расходы за девять месяцев составили 16,4 млрд руб., а в III квартале – 6,1 млрд руб. (-2,1%).
Кредитный портфель банка после вычета резервов в III квартале упал на 4,7% до 343,6 млрд руб., его основу составили нецелевые кредиты. Их объем достиг 159,5 млрд руб. Кредиты юридическим лицам с начала года снизились на 11,3% до 43,8 млрд руб. Депозиты населения выросли за квартал на 8% и достигли 312,4 млрд руб., а средства юрлиц снизились на 6,3% до 150,9 млрд руб. Около 80% средств клиентов на конец III квартала пришлось на срочные депозиты.
В июле МТС-банк провел допэмиссию, разместив практически 2,9 млн обыкновенных акций на 4 млрд руб. Средства пойдут на рост высокодоходного кредитного портфеля и возможные синергетические M&A-сделки. Стоимость одной акции в рамках размещения составила 1380,5 руб. Всего банк эмитировал почти 2,9 млн акций. Это приведет к наращиванию уставного капитала на 8,4% до 37 млн акций.