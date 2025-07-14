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МТС-банк привлек 4 млрд рублей за счет допэмиссии

Ведомости

МТС-банк провел допэмиссию, разместив почти 2,9 млн обыкновенных акций на 4 млрд руб. Эти средства пойдут на рост высокодоходного кредитного портфеля и возможные синергетические M&A-сделки. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Стоимость одной акции в рамках размещения составила 1380,5 руб. Всего банк эмитировал почти 2,9 млн акций, что приведет к увеличению уставного капитала на 8,4% – с 34 млн до 37 млн акций.

Средства допэмиссии направят на расширение высокодоходного кредитного портфеля с целевой рентабельностью капитала (ROE) 35%. Как отметили в банке, это даст возможность максимально использовать выгоды от снижения ключевой ставки и проработать перспективные сделки M&A с выгодной синергией.

По итогам I квартала 2025 г. МТС-банк показал чистую прибыль в 1 млрд руб. по МСФО, что на 75% меньше, чем годом ранее. В банке объяснили это падением процентных и комиссионных доходов, а также валютными потерями от операций с финансовыми инструментами в условиях укрепления рубля.

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