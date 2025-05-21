Чистая прибыль МТС-банка по МСФО в I квартале снизилась до 1 млрд рублей

Портфель ценных бумаг вырос в 1,6 раза квартал к кварталу, достигнув 124,7 млрд руб. Общий же объем средств клиентов увеличился на 3,3% за квартал, составив 371,4 млрд руб. На долю физических лиц пришлось 64% от общего объема, или 237,9 млрд руб., что на 5,6% выше показателя на конец прошлого года. Средства юридических лиц практически не изменились и остались на уровне начала года – 133,5 млрд руб.