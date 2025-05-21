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Чистая прибыль МТС-банка по МСФО в I квартале снизилась до 1 млрд рублей

Ведомости

Чистая прибыль МТС-банка по итогам I квартала 2025 г. составила 1 млрд руб. Это значительно ниже показателя годичной давности, когда прибыль достигала 4,2 млрд руб. Об этом говорится в отчетности банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

В компании объяснили снижение прибыли рядом факторов, включая сокращение кредитного портфеля на фоне регуляторных изменений и валютную переоценку, связанную с укреплением курса рубля.

Основные финансовые показатели

  • Чистые процентные доходы после создания резервов выросли в 2,2 раза в годовом выражении и в 1,6 раза по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 1,9 млрд руб.;

  • Чистые комиссионные и прочие непроцентные доходы составили 3,1 млрд руб.;

  • Банк оптимизировал операционные расходы, сократив их на 12,7% в годовом выражении и в 1,8 раза квартал к кварталу до 4,6 млрд руб. Это стало возможным благодаря снижению затрат на оплату труда, мобильную связь и профессиональные услуги;

  • Кредитный портфель МТС-банка сократился на 3,9% с начала года, достигнув 370,8 млрд руб. Это связано с замедлением темпов кредитования.

«Мы пересмотрели подходы к работе с клиентскими сегментами, приоритетом стало более точечное кредитование высококачественных заемщиков», – пояснили в банке.

Портфель ценных бумаг вырос в 1,6 раза квартал к кварталу, достигнув 124,7 млрд руб. Общий же объем средств клиентов увеличился на 3,3% за квартал, составив 371,4 млрд руб. На долю физических лиц пришлось 64% от общего объема, или 237,9 млрд руб., что на 5,6% выше показателя на конец прошлого года. Средства юридических лиц практически не изменились и остались на уровне начала года – 133,5 млрд руб.

На отчетную дату капитал банка за вычетом субординированных облигаций составил 93,7 млрд руб.

«Чистая прибыль МТС-банка за I квартал 2025 г. составила 1 млрд руб. вследствие удорожания фондирования и давления на чистые комиссионные доходы – на последний показатель оказали влияние агентские страховки, которые привязаны к новым выдачам кредитов, замедлившимся из-за регулирования. Банк сохраняет цель по ROE в 30%», – заявили «Ведомостям» в банке.

20 мая совет директоров МТС-банка рекомендовал выплатить дивиденды в размере 89,31 руб. на одну обыкновенную акцию. Для владельцев привилегированных акций дивиденды предложено установить на уровне 4576 руб. на одну акцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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