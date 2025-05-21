Чистая прибыль МТС-банка по МСФО в I квартале снизилась до 1 млрд рублей
Чистая прибыль МТС-банка по итогам I квартала 2025 г. составила 1 млрд руб. Это значительно ниже показателя годичной давности, когда прибыль достигала 4,2 млрд руб. Об этом говорится в отчетности банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
В компании объяснили снижение прибыли рядом факторов, включая сокращение кредитного портфеля на фоне регуляторных изменений и валютную переоценку, связанную с укреплением курса рубля.
Основные финансовые показатели
- Чистые процентные доходы после создания резервов выросли в 2,2 раза в годовом выражении и в 1,6 раза по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 1,9 млрд руб.;
Чистые комиссионные и прочие непроцентные доходы составили 3,1 млрд руб.;
Банк оптимизировал операционные расходы, сократив их на 12,7% в годовом выражении и в 1,8 раза квартал к кварталу до 4,6 млрд руб. Это стало возможным благодаря снижению затрат на оплату труда, мобильную связь и профессиональные услуги;
Кредитный портфель МТС-банка сократился на 3,9% с начала года, достигнув 370,8 млрд руб. Это связано с замедлением темпов кредитования.
«Мы пересмотрели подходы к работе с клиентскими сегментами, приоритетом стало более точечное кредитование высококачественных заемщиков», – пояснили в банке.
Портфель ценных бумаг вырос в 1,6 раза квартал к кварталу, достигнув 124,7 млрд руб. Общий же объем средств клиентов увеличился на 3,3% за квартал, составив 371,4 млрд руб. На долю физических лиц пришлось 64% от общего объема, или 237,9 млрд руб., что на 5,6% выше показателя на конец прошлого года. Средства юридических лиц практически не изменились и остались на уровне начала года – 133,5 млрд руб.
На отчетную дату капитал банка за вычетом субординированных облигаций составил 93,7 млрд руб.
«Чистая прибыль МТС-банка за I квартал 2025 г. составила 1 млрд руб. вследствие удорожания фондирования и давления на чистые комиссионные доходы – на последний показатель оказали влияние агентские страховки, которые привязаны к новым выдачам кредитов, замедлившимся из-за регулирования. Банк сохраняет цель по ROE в 30%», – заявили «Ведомостям» в банке.
20 мая совет директоров МТС-банка рекомендовал выплатить дивиденды в размере 89,31 руб. на одну обыкновенную акцию. Для владельцев привилегированных акций дивиденды предложено установить на уровне 4576 руб. на одну акцию.