Совет директоров МТС-банка рекомендовал дивиденды в 89,31 рубля на акцию
Совет директоров МТС-банка рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 89,31 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сервисе раскрытия информации.
Дивиденды на одну привилегированную акцию рекомендуется установить в размере 4576 руб. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, назначено 11 июля 2025 г.
Чистая прибыль МТС-банка по МСФО в 2024 г. снизилась на 0,8% и составила 12,4 млрд руб. по сравнению с 2023 г. Активы выросли на 25,5% и достигли 602,5 млрд руб. Чистый процентный доход банка до вычета резервов увеличился на 15,8% до 41,6 млрд руб. Комиссионные доходы составили 32 млрд руб., что на 6% больше, чем в предыдущем году. Операционные расходы выросли на 22% и достигли 24,6 млрд руб., а расходы на резервы увеличились с 25,9 млрд до 30,9 млрд руб.
24 апреля совет директоров МТС-банка одобрил допэмиссию обыкновенных акций. Объем эмиссии установлен в размере не более 20% от текущего уставного капитала. Всего компания сможет разместить не более 6 925 812 акций. Действующие акционеры получат преимущественное право при приобретении бумаг.