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Совет директоров МТС-банка рекомендовал дивиденды в 89,31 рубля на акцию

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Совет директоров МТС-банка рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 89,31 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сервисе раскрытия информации.

Дивиденды на одну привилегированную акцию рекомендуется установить в размере 4576 руб. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, назначено 11 июля 2025 г.

Чистая прибыль МТС-банка по МСФО в 2024 г. снизилась на 0,8% и составила 12,4 млрд руб. по сравнению с 2023 г. Активы выросли на 25,5% и достигли 602,5 млрд руб. Чистый процентный доход банка до вычета резервов увеличился на 15,8% до 41,6 млрд руб. Комиссионные доходы составили 32 млрд руб., что на 6% больше, чем в предыдущем году. Операционные расходы выросли на 22% и достигли 24,6 млрд руб., а расходы на резервы увеличились с 25,9 млрд до 30,9 млрд руб.

24 апреля совет директоров МТС-банка одобрил допэмиссию обыкновенных акций. Объем эмиссии установлен в размере не более 20% от текущего уставного капитала. Всего компания сможет разместить не более 6 925 812 акций. Действующие акционеры получат преимущественное право при приобретении бумаг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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