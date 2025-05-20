Совет директоров МТС-банка рекомендовал дивиденды в 89,31 рубля на акцию

Чистая прибыль МТС-банка по МСФО в 2024 г. снизилась на 0,8% и составила 12,4 млрд руб. по сравнению с 2023 г. Активы выросли на 25,5% и достигли 602,5 млрд руб. Чистый процентный доход банка до вычета резервов увеличился на 15,8% до 41,6 млрд руб. Комиссионные доходы составили 32 млрд руб., что на 6% больше, чем в предыдущем году. Операционные расходы выросли на 22% и достигли 24,6 млрд руб., а расходы на резервы увеличились с 25,9 млрд до 30,9 млрд руб.