Совет директоров МТС-банка одобрил допэмиссию акций
На заседании совета директоров МТС-банка, которое состоялось 21 апреля, была одобрена допэмиссия обыкновенных акций. Объем эмиссии установлен в размере не более 20% от текущего уставного капитала, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Размещение акций может быть проведено по открытой подписке», – отмечено в сообщении. Всего компания сможет разместить не более 6 925 812 акций. Действующие акционеры (компания зафиксирует список 1 мая 2025 г.) получат преимущественное право при приобретении бумаг – цена будет такой же, что и для остальных покупателей.
«Финансовое положение банка устойчивое, о чем свидетельствуют высокий запас по нормативам достаточности капитала и сильное покрытие резервами проблемных кредитов», – подчеркнули в пресс-службе. На 1 апреля 2025 года Н1.0 составил 10,48% при допустимом минимальном уровне в 8,75%.
Ранее МТС-банк заявлял о планах протестировать открытие счетов для клиентов по видеосвязи вместе с Газпромбанком, Делобанком и «ОТП банком».