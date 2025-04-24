Совет директоров МТС-банка одобрил допэмиссию акций

«Размещение акций может быть проведено по открытой подписке», – отмечено в сообщении. Всего компания сможет разместить не более 6 925 812 акций. Действующие акционеры (компания зафиксирует список 1 мая 2025 г.) получат преимущественное право при приобретении бумаг – цена будет такой же, что и для остальных покупателей.