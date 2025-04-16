Банки протестируют открытие счетов клиентам по видеосвязи

Эксперимент с идентификацией по видеосвязи подразумевает те же процедуры, что и при личном присутствии человека в офисе банка. Сейчас для открытия первого счета нужно лично посетить банк или пригласить выездного сотрудника кредитной организации к себе. Также открыть вклад или взять кредит можно через платформу «Финуслуги» или при сданных заранее биометрических данных.