Банки протестируют открытие счетов клиентам по видеосвязи
Газпромбанк, МТС банк, Делобанк и «ОТП банк» планируют протестировать открытие счетов для клиентов по видеосвязи, пишут «Известия» со ссылкой на начальника департамента цифровых корпоративных сервисов Светлану Яковлеву и представителей банков.
Эксперимент с идентификацией по видеосвязи подразумевает те же процедуры, что и при личном присутствии человека в офисе банка. Сейчас для открытия первого счета нужно лично посетить банк или пригласить выездного сотрудника кредитной организации к себе. Также открыть вклад или взять кредит можно через платформу «Финуслуги» или при сданных заранее биометрических данных.
Для реализации проекта необходимо продумать, как предотвращать мошенничества. Сотрудникам банка и системе нужно определять, что перед экраном находится человек, а не сгенерированное нейросетью видеоизображение. Еще предстоит выработать алгоритмы работы сотрудников и тщательно их обучить, объяснил «Известиям» глава Национального совета финрынка Андрей Емелин.
В декабре 2024 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России до 15 июля обеспечить внесение в законодательство изменений, которые дали возможность банкам идентифицировать клиентов удаленно. Использование видео-конференц-связи также должно быть предусмотрено изменениями в рамках экспериментального правового режима.
В 2020 г. был принят закон об экспериментально-правовых режимах (ЭПР), которые позволяют делать исключения в регулировании для отработки определенных гипотез в конкретном отдельно взятом регионе.