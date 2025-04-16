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Банки протестируют открытие счетов клиентам по видеосвязи

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Газпромбанк, МТС банк, Делобанк и «ОТП банк» планируют протестировать открытие счетов для клиентов по видеосвязи, пишут «Известия» со ссылкой на начальника департамента цифровых корпоративных сервисов Светлану Яковлеву и представителей банков.

Эксперимент с идентификацией по видеосвязи подразумевает те же процедуры, что и при личном присутствии человека в офисе банка. Сейчас для открытия первого счета нужно лично посетить банк или пригласить выездного сотрудника кредитной организации к себе. Также открыть вклад или взять кредит можно через платформу «Финуслуги» или при сданных заранее биометрических данных.

Для реализации проекта необходимо продумать, как предотвращать мошенничества. Сотрудникам банка и системе нужно определять, что перед экраном находится человек, а не сгенерированное нейросетью видеоизображение. Еще предстоит выработать алгоритмы работы сотрудников и тщательно их обучить, объяснил «Известиям» глава Национального совета финрынка Андрей Емелин.

В декабре 2024 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России до 15 июля обеспечить внесение в законодательство изменений, которые дали возможность банкам идентифицировать клиентов удаленно. Использование видео-конференц-связи также должно быть предусмотрено изменениями в рамках экспериментального правового режима.

В 2020 г. был принят закон об экспериментально-правовых режимах (ЭПР), которые позволяют делать исключения в регулировании для отработки определенных гипотез в конкретном отдельно взятом регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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