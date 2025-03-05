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Чистая прибыль МТС-банка в 2024 году составила 12,4 млрд рублей по МСФО

Ведомости

Чистая прибыль МТС-банка по МСФО в 2024 г. составила 12,4 млрд руб., снизившись на 0,8% по сравнению с предыдущим годом, сообщил кредитор. Активы за год выросли на 25,5% и достигли 602,5 млрд руб.

Чистый процентный доход банка до вычета резервов увеличился на 15,8%, достигнув 41,6 млрд руб. Комиссионные доходы составили 32 млрд руб., что на 6% больше, чем в 2023 г. Операционные расходы выросли на 22% и достигли 24,6 млрд руб., а расходы на резервы увеличились с 25,9 млрд до 30,9 млрд руб.

Кредитный портфель банка вырос на 12% и составил 434,9 млрд руб. Основной рост пришелся на розничное кредитование, которое увеличилось с 339,1 млрд до 382,4 млрд руб. Сегмент кредитования корпоративных клиентов и малого бизнеса вырос на 4% до 52,5 млрд руб.

Розничные депозиты за год увеличились на 13% и достигли 225,2 млрд руб., корпоративные депозиты показали незначительный рост на 0,7%, составив 134,4 млрд руб.

19 ноября 2024 г. сообщалось, что чистая прибыль кредитора за девять месяцев 2024 г. выросла на 7,5% год к году до 11,9 млрд руб. при рентабельности капитала (ROE) в 19,3%. В аналогичный период 2023 г. чистая прибыль составляла 11 млрд руб. Розничный кредитный портфель МТС-банка вырос на 18,3% с начала года и на конец III квартала достиг 401,1 млрд руб. Операционные доходы до создания резервов увеличились на 20,5% год к году за девять месяцев 2024 г. до 56 млрд руб. Чистые комиссионные доходы и прочие непроцентные доходы банка выросли на 30,0% год к году и достигли 21,8 млрд руб.

Чистые процентные доходы банка за девять месяцев 2024 г. выросли на 21,8% год к году до 32,1 млрд руб., а в III квартале 2024 г. – на 28,3% год к году до 11,3 млрд руб. В банке объясняют это ростом розничного кредитного портфеля, а также увеличением доли высокомаржинальных кредитных продуктов. Чистая процентная маржа за девять месяцев 2024 г. составила 8,8% против 9,9% годом ранее, а в III квартале – 9,1% против 9,6% годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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