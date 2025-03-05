Чистая прибыль МТС-банка в 2024 году составила 12,4 млрд рублей по МСФО
Чистая прибыль МТС-банка по МСФО в 2024 г. составила 12,4 млрд руб., снизившись на 0,8% по сравнению с предыдущим годом, сообщил кредитор. Активы за год выросли на 25,5% и достигли 602,5 млрд руб.
Чистый процентный доход банка до вычета резервов увеличился на 15,8%, достигнув 41,6 млрд руб. Комиссионные доходы составили 32 млрд руб., что на 6% больше, чем в 2023 г. Операционные расходы выросли на 22% и достигли 24,6 млрд руб., а расходы на резервы увеличились с 25,9 млрд до 30,9 млрд руб.
Кредитный портфель банка вырос на 12% и составил 434,9 млрд руб. Основной рост пришелся на розничное кредитование, которое увеличилось с 339,1 млрд до 382,4 млрд руб. Сегмент кредитования корпоративных клиентов и малого бизнеса вырос на 4% до 52,5 млрд руб.
Розничные депозиты за год увеличились на 13% и достигли 225,2 млрд руб., корпоративные депозиты показали незначительный рост на 0,7%, составив 134,4 млрд руб.
19 ноября 2024 г. сообщалось, что чистая прибыль кредитора за девять месяцев 2024 г. выросла на 7,5% год к году до 11,9 млрд руб. при рентабельности капитала (ROE) в 19,3%. В аналогичный период 2023 г. чистая прибыль составляла 11 млрд руб. Розничный кредитный портфель МТС-банка вырос на 18,3% с начала года и на конец III квартала достиг 401,1 млрд руб. Операционные доходы до создания резервов увеличились на 20,5% год к году за девять месяцев 2024 г. до 56 млрд руб. Чистые комиссионные доходы и прочие непроцентные доходы банка выросли на 30,0% год к году и достигли 21,8 млрд руб.
Чистые процентные доходы банка за девять месяцев 2024 г. выросли на 21,8% год к году до 32,1 млрд руб., а в III квартале 2024 г. – на 28,3% год к году до 11,3 млрд руб. В банке объясняют это ростом розничного кредитного портфеля, а также увеличением доли высокомаржинальных кредитных продуктов. Чистая процентная маржа за девять месяцев 2024 г. составила 8,8% против 9,9% годом ранее, а в III квартале – 9,1% против 9,6% годом ранее.