Чистая прибыль МТС-банка в 2024 году составила 12,4 млрд рублей по МСФО

19 ноября 2024 г. сообщалось, что чистая прибыль кредитора за девять месяцев 2024 г. выросла на 7,5% год к году до 11,9 млрд руб. при рентабельности капитала (ROE) в 19,3%. В аналогичный период 2023 г. чистая прибыль составляла 11 млрд руб. Розничный кредитный портфель МТС-банка вырос на 18,3% с начала года и на конец III квартала достиг 401,1 млрд руб. Операционные доходы до создания резервов увеличились на 20,5% год к году за девять месяцев 2024 г. до 56 млрд руб. Чистые комиссионные доходы и прочие непроцентные доходы банка выросли на 30,0% год к году и достигли 21,8 млрд руб.