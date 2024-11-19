Чистая прибыль «МТС банка» за январь – сентябрь выросла на 7,5%
Чистая прибыль «МТС банка» по МСФО за девять месяцев 2024 г. выросла на 7,5% год к году до 11,9 млрд руб. при рентабельности капитала (ROE) в 19,3%. В аналогичный период 2023 г. чистая прибыль составляла 11 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель банка.
Розничный кредитный портфель «МТС банка» вырос на 18,3% с начала года и на конец III квартала достиг 401,1 млрд руб. Операционные доходы до создания резервов увеличились на 20,5% год к году за девять месяцев 2024 г. до 56 млрд руб. Чистые комиссионные доходы и прочие непроцентные доходы банка выросли на 30,0% год к году и достигли 21,8 млрд руб.
«Мы сохраняем планы по росту чистой прибыли в 2-2,5 раза к 2027 г. и ориентируемся на рентабельность капитала (ROE) на уровне 20-25% с потенциалом дальнейшего роста до 30% и более наряду с регулярными дивидендными выплатами», – заявил председатель правления «МТС банка» Илья Филатов.
Чистые процентные доходы банка за девять месяцев 2024 г. выросли на 21,8% год к году до 32,1 млрд руб., а в III квартале 2024 г. – на 28,3% год к году до 11,3 млрд руб. В банке объясняют это ростом розничного кредитного портфеля, а также увеличением доли высокомаржинальных кредитных продуктов. Чистая процентная маржа за девять месяцев 2024 г. составила 8,8% против 9,9% годом ранее, а в III квартале – 9,1% против 9,6% годом ранее.
Чистые комиссионные доходы (ЧКД) и прочие непроцентные доходы за девять месяцев 2024 г. составили 21,8 млрд руб., продемонстрировав рост на 30,0% год к году. При этом ЧКД составили 18,4 млрд руб. (+23,4%), а прочие непроцентные доходы – 3,4 млрд руб. (рост на 81,4% по сравнению с январем – сентябрем 2023 г.).
Операционные доходы до создания резервов выросли по итогам девяти месяцев 2024 г. на 20,5% год к году до 56 млрд руб., а по итогам III квартала – на 8,3% до 19 млрд руб.