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Чистая прибыль «МТС банка» за январь – сентябрь выросла на 7,5%

Ведомости

Чистая прибыль «МТС банка» по МСФО за девять месяцев 2024 г. выросла на 7,5% год к году до 11,9 млрд руб. при рентабельности капитала (ROE) в 19,3%. В аналогичный период 2023 г. чистая прибыль составляла 11 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель банка.

Розничный кредитный портфель «МТС банка» вырос на 18,3% с начала года и на конец III квартала достиг 401,1 млрд руб. Операционные доходы до создания резервов увеличились на 20,5% год к году за девять месяцев 2024 г. до 56 млрд руб. Чистые комиссионные доходы и прочие непроцентные доходы банка выросли на 30,0% год к году и достигли 21,8 млрд руб.

«Мы сохраняем планы по росту чистой прибыли в 2-2,5 раза к 2027 г. и ориентируемся на рентабельность капитала (ROE) на уровне 20-25% с потенциалом дальнейшего роста до 30% и более наряду с регулярными дивидендными выплатами», – заявил председатель правления «МТС банка» Илья Филатов.

Чистые процентные доходы банка за девять месяцев 2024 г. выросли на 21,8% год к году до 32,1 млрд руб., а в III квартале 2024 г. – на 28,3% год к году до 11,3 млрд руб. В банке объясняют это ростом розничного кредитного портфеля, а также увеличением доли высокомаржинальных кредитных продуктов. Чистая процентная маржа за девять месяцев 2024 г. составила 8,8% против 9,9% годом ранее, а в III квартале – 9,1% против 9,6% годом ранее.

Чистые комиссионные доходы (ЧКД) и прочие непроцентные доходы за девять месяцев 2024 г. составили 21,8 млрд руб., продемонстрировав рост на 30,0% год к году. При этом ЧКД составили 18,4 млрд руб. (+23,4%), а прочие непроцентные доходы – 3,4 млрд руб. (рост на 81,4% по сравнению с январем – сентябрем 2023 г.).

Операционные доходы до создания резервов выросли по итогам девяти месяцев 2024 г. на 20,5% год к году до 56 млрд руб., а по итогам III квартала – на 8,3% до 19 млрд руб.

В первой половине 2024 г. «МТС банк» нарастил чистую прибыль на треть (32,3%) до 7,8 млрд руб., следовало из отчета за 27 августа. Рентабельность собственного капитала банка составила 19,3%. Чистые процентные доходы выросли на 18,6% до 20,8 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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