Чистая прибыль «МТС банка» за январь – сентябрь выросла на 7,5%

Чистые процентные доходы банка за девять месяцев 2024 г. выросли на 21,8% год к году до 32,1 млрд руб., а в III квартале 2024 г. – на 28,3% год к году до 11,3 млрд руб. В банке объясняют это ростом розничного кредитного портфеля, а также увеличением доли высокомаржинальных кредитных продуктов. Чистая процентная маржа за девять месяцев 2024 г. составила 8,8% против 9,9% годом ранее, а в III квартале – 9,1% против 9,6% годом ранее.