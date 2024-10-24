ФСБ планирует упростить процедуру сертификации банковских приложений

Закон о цифровом рубле был принят летом 2023 г., тогда же Банк России запустил пилотирование технологии. ЦБ является оператором платформы цифрового рубля. По сути, цифровой рубль – это третья форма российской валюты, помимо наличной и безналичной. При этом один наличный рубль будет равен одному цифровому рублю. Масштабное внедрение цифрового рубля планируется в середине 2025 г. после успешного завершения пилотного проекта, сообщала в ходе форума Finopolis председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Системно значимые банки (их 13), которые не подключатся к платформе цифрового рубля к 1 июлю 2025 г., будут получать за это штрафы, предупредила она, но для этого потребуется внести изменения в законодательство.