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ФСБ планирует упростить процедуру сертификации банковских приложений

Изменения будут действовать для всех банков, которые принимают участие в пилотировании цифрового рубля
Мария Арялина
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости

Банки, которые примут участие в пилоте цифрового рубля, смогут загружать свои мобильные приложения в магазины, не дожидаясь результатов проверки софта криптографической лабораторией ФСБ. Об этом заявил начальник экспертного подразделения ФСБ России Алексей Петров на конференции Ассоциации пользователей стандартов по информационной безопасности (АБИСС). Сейчас такой порядок прорабатывается, добавил он.

Закон о цифровом рубле был принят летом 2023 г., тогда же Банк России запустил пилотирование технологии. ЦБ является оператором платформы цифрового рубля. По сути, цифровой рубль – это третья форма российской валюты, помимо наличной и безналичной. При этом один наличный рубль будет равен одному цифровому рублю. Масштабное внедрение цифрового рубля планируется в середине 2025 г. после успешного завершения пилотного проекта, сообщала в ходе форума Finopolis председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Системно значимые банки (их 13), которые не подключатся к платформе цифрового рубля к 1 июлю 2025 г., будут получать за это штрафы, предупредила она, но для этого потребуется внести изменения в законодательство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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