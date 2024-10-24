ФСБ планирует упростить процедуру сертификации банковских приложений

ФСБ планирует упростить процедуру сертификации банковских приложенийИзменения будут действовать для всех банков, которые принимают участие в пилотировании цифрового рубля
Банки, которые примут участие в пилоте цифрового рубля, смогут загружать свои мобильные приложения в магазины, не дожидаясь результатов проверки софта криптографической лабораторией ФСБ. Об этом заявил начальник экспертного подразделения ФСБ России Алексей Петров на конференции Ассоциации пользователей стандартов по информационной безопасности (АБИСС). Сейчас такой порядок прорабатывается, добавил он.
Закон о цифровом рубле был принят летом 2023 г., тогда же Банк России запустил пилотирование технологии. ЦБ является оператором платформы цифрового рубля. По сути, цифровой рубль – это третья форма российской валюты, помимо наличной и безналичной. При этом один наличный рубль будет равен одному цифровому рублю. Масштабное внедрение цифрового рубля планируется в середине 2025 г. после успешного завершения пилотного проекта, сообщала в ходе форума Finopolis председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Системно значимые банки (их 13), которые не подключатся к платформе цифрового рубля к 1 июлю 2025 г., будут получать за это штрафы, предупредила она, но для этого потребуется внести изменения в законодательство.