Темпы роста «МТС банка» в первом полугодии оказались выше рынка

В первой половине 2024 г. «МТС банк» нарастил чистую прибыль на треть (32,3%), до 7,8 млрд руб., следует из финансовых результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), опубликованных 27 августа. Котировки компании отреагировали ростом на выход отчета: утром 27 августа они поднимались на 4,7%, до 1770 руб. К закрытию основной сессии бумаги стоили 1721 руб. (+1,8%). Индекс Мосбиржи за день упал на 1,2% до 2730,38 пунктов, финансовый индекс – на 1,1%, до 9 507,14 п. С начала года главный бенчмарк рынка потерял 11,9%, а индикатор финсектора – 4,5%. Стоимость акций «МТС банка» с момента IPO 26 апреля упала на 31,2%.