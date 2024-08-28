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Темпы роста «МТС банка» в первом полугодии оказались выше рынка

Акции эмитента сильно упали с момента IPO и недооценены, считают эксперты
Софья Ермакова
Максим Стулов / Ведомости

В первой половине 2024 г. «МТС банк» нарастил чистую прибыль на треть (32,3%), до 7,8 млрд руб., следует из финансовых результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), опубликованных 27 августа. Котировки компании отреагировали ростом на выход отчета: утром 27 августа они поднимались на 4,7%, до 1770 руб. К закрытию основной сессии бумаги стоили 1721 руб. (+1,8%). Индекс Мосбиржи за день упал на 1,2% до 2730,38 пунктов, финансовый индекс – на 1,1%, до 9 507,14 п. С начала года главный бенчмарк рынка потерял 11,9%, а индикатор финсектора – 4,5%. Стоимость акций «МТС банка» с момента IPO 26 апреля упала на 31,2%.

Рентабельность собственного капитала банка составила 19,3%. Чистые процентные доходы выросли на 18,6% до 20,8 млрд руб. – такой результат обеспечил рост розничного кредитного портфеля и доли высокомаржинальных кредитных продуктов. Чистая процентная маржа снизилась с 10,4% годом ранее до 9% из-за роста процентных ставок и стоимости фондирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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