Чистая прибыль Сургутнефтегазбанка по РСБУ за 9 месяцев выросла на 40%
Чистая прибыль Сургутнефтегазбанка по РСБУ по итогам января - сентября 2025 г. увеличилась на 40% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достигла 3,93 млрд руб.
Чистый процентный доход финансовой организации до вычета резервов снизился на 29% и составил 3,05 млрд руб. После вычета резервов показатель упал на 39% до 1,91 млрд руб. Операционные расходы выросли на 29,5% и достигли 2,96 млрд руб. Прибыль до налогообложения увеличилась в 1,5 раза до 5,21 млрд руб. Расходы банка на резервы сократились на 2,7% и достигли 1,1 млрд руб.
Собственные средства банка выросли на 10,2% до 27,8 млрд руб. Активы с начала года показали рост на 6,7% и достигли 123,3 млрд руб. Объем чистой ссудной задолженности увеличился на 8,6% и составил 90,9 млрд руб. Общий объем привлеченных средств клиентов возрос на 20% до 89,6 млрд руб.
В июле Евросоюз расширил санкционный список, добавив в него 22 российских банка, несколько промышленных предприятий и зарубежных компаний, которые связаны с Россией. Тогда под ограничения также попал Сургутнефтегазбанк.
Сургутнефтегазбанк входит в сотню крупнейших российских банков и является одним из лидеров банковской системы Тюменской области. У финансовой организации есть филиалы в Тюмени, Санкт-Петербурге, Москве и офисы в Сургуте и Сургутском районе, Нефтеюганске, Киришах и Пскове.