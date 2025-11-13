Чистая прибыль Сургутнефтегазбанка по РСБУ за 9 месяцев выросла на 40%

Чистый процентный доход финансовой организации до вычета резервов снизился на 29% и составил 3,05 млрд руб. После вычета резервов показатель упал на 39% до 1,91 млрд руб. Операционные расходы выросли на 29,5% и достигли 2,96 млрд руб. Прибыль до налогообложения увеличилась в 1,5 раза до 5,21 млрд руб. Расходы банка на резервы сократились на 2,7% и достигли 1,1 млрд руб.