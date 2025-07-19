Газета
Телеграм
Главная / Политика /

ЕС ввел санкции против 22 российских банков

Среди них – Т-банк, «Яндекс банк» и «Озон банк»
Полина Худякова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Евросоюз расширил санкционный список, включив в него 22 российских банка, а также ряд промышленных предприятий и зарубежных компаний, связанных с Россией. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Среди банков, попавших под ограничения, – Т-банк, «Яндекс банк», «Озон банк», Сургутнефтегазбанк, Севергазбанк и Энерготрансбанк. В перечень также вошли: банк «Санкт-Петербург», банк Дом.РФ, банк «Финам», банк «Центрокредит», Меткомбанк, Генбанк, Быстробанк, Татсоцбанк, банк «Зенит», Трансстройбанк, Экспобанк, Локо-банк, Ланта-банк, Банк-131 и «Ростфинанс банк».

Ограничения означают заморозку активов и запрет на ведение любых финансовых операций с юридическими и физическими лицами из стран ЕС.

Также под санкции попали российские предприятия, включая Ульяновский станкостроительный завод, Алексинский опытный механический завод и Государственный Рязанский приборный завод. В список включены и частные компании: АО «Полимер», ООО «Инроел», «Крафттек» и «Аэроскан».

В общей сложности в новый пакет санкций вошли 41 юридическое лицо, включая 18 зарегистрированных в третьих странах – ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.

Совет Европейского союза 18 июля одобрил 18-й пакет антироссийских санкций До этого пакет блокировали Венгрия и Словакия, которые не поддержали его введение из-за обязательства государств отказаться от использования российского природного газа и нефти, что невыгодно в том числе для Братиславы и Будапешта.

Ограничения также запрещают операции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними компаниями. Введены ограничения на прямое и косвенное использование подводных трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». ЕС также трансформирует предельную цену на российскую сырую нефть в динамичный механизм, который будет оставаться на 15% ниже среднерыночной цены. Новая предельная цена составит $47,6 за баррель и будет автоматически корректироваться каждые шесть месяцев с возможностью внесения специальных изменений.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных