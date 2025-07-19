ЕС ввел санкции против 22 российских банков

ЕС ввел санкции против 22 российских банковСреди них – Т-банк, «Яндекс банк» и «Озон банк»
Евросоюз расширил санкционный список, включив в него 22 российских банка, а также ряд промышленных предприятий и зарубежных компаний, связанных с Россией. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.
Среди банков, попавших под ограничения, – Т-банк, «Яндекс банк», «Озон банк», Сургутнефтегазбанк, Севергазбанк и Энерготрансбанк. В перечень также вошли: банк «Санкт-Петербург», банк Дом.РФ, банк «Финам», банк «Центрокредит», Меткомбанк, Генбанк, Быстробанк, Татсоцбанк, банк «Зенит», Трансстройбанк, Экспобанк, Локо-банк, Ланта-банк, Банк-131 и «Ростфинанс банк».
Ограничения означают заморозку активов и запрет на ведение любых финансовых операций с юридическими и физическими лицами из стран ЕС.
Также под санкции попали российские предприятия, включая Ульяновский станкостроительный завод, Алексинский опытный механический завод и Государственный Рязанский приборный завод. В список включены и частные компании: АО «Полимер», ООО «Инроел», «Крафттек» и «Аэроскан».
В общей сложности в новый пакет санкций вошли 41 юридическое лицо, включая 18 зарегистрированных в третьих странах – ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.
Совет Европейского союза 18 июля одобрил 18-й пакет антироссийских санкций До этого пакет блокировали Венгрия и Словакия, которые не поддержали его введение из-за обязательства государств отказаться от использования российского природного газа и нефти, что невыгодно в том числе для Братиславы и Будапешта.
Ограничения также запрещают операции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними компаниями. Введены ограничения на прямое и косвенное использование подводных трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». ЕС также трансформирует предельную цену на российскую сырую нефть в динамичный механизм, который будет оставаться на 15% ниже среднерыночной цены. Новая предельная цена составит $47,6 за баррель и будет автоматически корректироваться каждые шесть месяцев с возможностью внесения специальных изменений.