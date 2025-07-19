ЕС ввел санкции против 22 российских банков

Ограничения также запрещают операции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними компаниями. Введены ограничения на прямое и косвенное использование подводных трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». ЕС также трансформирует предельную цену на российскую сырую нефть в динамичный механизм, который будет оставаться на 15% ниже среднерыночной цены. Новая предельная цена составит $47,6 за баррель и будет автоматически корректироваться каждые шесть месяцев с возможностью внесения специальных изменений.