Великобритания вслед за ЕС решила снизить потолок цен на российскую нефть
Великобритания понизила потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, сообщает министерство финансов королевства. Решение вступит в силу 2 сентября этого года.
В сообщении минфина Великобритании отмечается, что решение было принято в рамках санкционной политики против России. Главной целью понижения цен на нефть считается сокращение доходов РФ от экспорта нефти и нефтепродуктов, сохранив стабильность поставок на мировые рынки.
Санкции будут касаться морских поставок российских нефтяных продуктов в третьи страны, а также между третьими странами. Минфин также уточнил, что при любом будущем изменении предельной цены на нефть или нефтепродукты будет действовать переходный период не менее 45 дней. Это нужно для того, чтобы нефть, уже находящаяся в пути, успела достичь места назначения без нарушения санкционного режима.
Ранее Великобритания внесла в санкционный список в отношении России еще 23 позиции. В частности, в список попало российское информационное агентство «Африканская инициатива», его главный редактор Артем Куреев, заместитель Анна Замараева, глава представительства организации в Буркина-Фасо Виктор Луковенко.
18 июля послы Европейского союза (ЕС) также одобрили 18-й пакет санкций против России. В частности, они коснулись российской нефти. ЕС трансформирует предельную цену на российскую сырую нефть в динамичный механизм, который будет оставаться на 15% ниже среднерыночной цены. Новая предельная цена составит $47,6 за баррель и будет автоматически корректироваться каждые шесть месяцев с возможностью внесения специальных изменений.