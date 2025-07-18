Великобритания вслед за ЕС решила снизить потолок цен на российскую нефть

Санкции будут касаться морских поставок российских нефтяных продуктов в третьи страны, а также между третьими странами. Минфин также уточнил, что при любом будущем изменении предельной цены на нефть или нефтепродукты будет действовать переходный период не менее 45 дней. Это нужно для того, чтобы нефть, уже находящаяся в пути, успела достичь места назначения без нарушения санкционного режима.