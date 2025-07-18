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Великобритания расширила санкционный список в отношении России

Ведомости

Великобритания внесла в санкционный список в отношении России еще 23 позиции, говорится на сайте министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

«Добавлено 19 новых санкций в рамках режима киберсанкций и четыре новых санкции в рамках режима санкций против России. Также изменены две существующих санкции в рамках режима киберсанкций», – говорится в сообщении МИД Великобритании.

В частности, в список попало российское информационное агентство «Африканская инициатива», его главный редактор Артем Куреев, заместитель Анна Замараева, глава представительства организации в Буркина-Фасо Виктор Луковенко.

Последний раз Великобритания обновляла список рестрикций против России 17 июня. Тогда были добавлены 10 физических лиц и 20 судов. 

18 июля послы Европейского союза (ЕС) одобрили 18-й пакет санкций против России. В частности, они коснулись российской нефти. ЕС трансформирует предельную цену на российскую сырую нефть в динамичный механизм, который будет оставаться на 15% ниже среднерыночной цены. Новая предельная цена составит $47,6 за баррель и будет автоматически корректироваться каждые шесть месяцев с возможностью внесения специальных изменений.

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