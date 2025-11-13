ЦБ: банки в России предотвратили хищение 3,5 трлн рублей за квартал
В июле – сентябре 2025 г. российские банки пресекли 28,5 млн попыток мошеннических операций, предотвратив хищение 3,5 трлн руб. Об этом говорится в обзоре Банка России об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств.
По данным регулятора, мошенникам удалось провести 460 100 операций – на 51% больше среднего показателя за последние четыре квартала. Но объем украденных средств практически не изменился и составил 8,2 млрд руб.
ЦБ отмечает, что клиенты стали чаще сообщать банкам о попытках хищений, даже если речь идет о небольших суммах. Это связано с внедрением некоторыми крупными банками функции оперативного уведомления о подозрительных операциях в мобильных приложениях. С октября наличие такого сервиса стало обязательным для всех системно значимых кредитных организаций.
«С июля по сентябрь Банк России инициировал блокировку 17 300 телефонных номеров и 7800 интернет-ресурсов мошенников, включая их страницы в соцсетях», – пояснили в ЦБ.
12 ноября директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров сообщал, что крупные переводы самому себе через СБП могут указывать на действия мошенников. По его словам, злоумышленники нередко убеждают клиентов перевести деньги со своих счетов, а затем выводят их, получив доступ к объединенному счету.