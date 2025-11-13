ЦБ: банки в России предотвратили хищение 3,5 трлн рублей за квартал

12 ноября директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров сообщал, что крупные переводы самому себе через СБП могут указывать на действия мошенников. По его словам, злоумышленники нередко убеждают клиентов перевести деньги со своих счетов, а затем выводят их, получив доступ к объединенному счету.