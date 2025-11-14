Газета
Центробанк повысил курсы доллара и евро на 15 ноября

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 15 ноября на уровне 81,13 руб. Это на 0,53 руб. выше предыдущего значения.

Курс евро вырос на 1,40 руб. и составил 95,10 руб. Юань подорожал на 0,08 руб. до 11,40 руб.

Курс доллара на 14 ноября составляет 80,60 руб., евро – 93,70 руб., юаня – 11,32 руб.

7 ноября в Центробанке пояснили, что рубль укрепляется на фоне жесткой денежно-кредитной политики и ограничения на импорт, падения спроса на иностранные активы и продажи средств ФНБ. Внешние и внутренние ограничения на ввоз товаров снижают спрос на заграничные товары и иностранную валюту для их покупки. Снижение спроса резидентов на иностранные активы происходит из-за санкционных ограничений.

