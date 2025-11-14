Центробанк повысил курсы доллара и евро на 15 ноября
Банк России установил официальный курс доллара на 15 ноября на уровне 81,13 руб. Это на 0,53 руб. выше предыдущего значения.
Курс евро вырос на 1,40 руб. и составил 95,10 руб. Юань подорожал на 0,08 руб. до 11,40 руб.
Курс доллара на 14 ноября составляет 80,60 руб., евро – 93,70 руб., юаня – 11,32 руб.
7 ноября в Центробанке пояснили, что рубль укрепляется на фоне жесткой денежно-кредитной политики и ограничения на импорт, падения спроса на иностранные активы и продажи средств ФНБ. Внешние и внутренние ограничения на ввоз товаров снижают спрос на заграничные товары и иностранную валюту для их покупки. Снижение спроса резидентов на иностранные активы происходит из-за санкционных ограничений.