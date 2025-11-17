Газета
Власти намерены ослабить валютный контроль за зарубежными «дочками» банков РФ

Власти планируют ослабить валютный контроль в отношении банков-нерезидентов, входящих в международную группу компаний с российскими финансовыми организациями. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект постановления Минфина.

Как пояснила руководитель аудиторской и консалтинговой компании «Юстиком» Ирина Кузнецова, в соответствии с новыми правилами зарубежные банки будут освобождены от обязанности уведомлять налоговые органы об открытии, закрытии или изменении реквизитов счетов. В настоящее время такая норма действует только для резидентов.

Власти также намерены продлить срок предоставления документов о движении средств по зарубежным счетам. Вместо 30 календарных дней предлагается установить период в 30 рабочих дней после завершения отчетного квартала или полугодия. Инициатива была разработана по запросу бизнеса. Согласно пояснительным материалам, компаниям часто не хватает времени для получения необходимой информации и документов от иностранных организаций, в связи с чем действующие сроки считаются недостаточными.

Согласно 19-му пакету санкций Евросоюза (ЕС), с 12 ноября вводится полный запрет на операции с пятью российскими банками – «НКО «Истина» (АО), ООО «Земский Банк», к «Абсолют банк» (ПАО), ПАО «МТС-банк» и АО «Альфа-банк».Новый пакет рестрикций против России был официально принят 23 октября. Санкции также коснулись импорта СПГ, крупнейших нефтяных компаний РФ и судов.

