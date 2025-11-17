Власти намерены ослабить валютный контроль за зарубежными «дочками» банков РФ

Власти также намерены продлить срок предоставления документов о движении средств по зарубежным счетам. Вместо 30 календарных дней предлагается установить период в 30 рабочих дней после завершения отчетного квартала или полугодия. Инициатива была разработана по запросу бизнеса. Согласно пояснительным материалам, компаниям часто не хватает времени для получения необходимой информации и документов от иностранных организаций, в связи с чем действующие сроки считаются недостаточными.