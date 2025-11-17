Банк России выявил 5800 компаний-нелегалов за девять месяцев

Банк России за первые девять месяцев 2025 г. обнаружил на финансовом рынке почти 5800 компаний, проектов и индивидуальных предпринимателей с признаками нелегальной деятельности. Более 3000 из них обладают характеристиками финансовых пирамид, пишет ТАСС со ссылкой на материалы ЦБ.