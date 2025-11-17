Банк России выявил 5800 компаний-нелегалов за девять месяцев
Банк России за первые девять месяцев 2025 г. обнаружил на финансовом рынке почти 5800 компаний, проектов и индивидуальных предпринимателей с признаками нелегальной деятельности. Более 3000 из них обладают характеристиками финансовых пирамид, пишет ТАСС со ссылкой на материалы ЦБ.
По данным регулятора, количество выявленных нелегальных субъектов осталось практически на уровне аналогичного периода прошлого года. При этом сохранилась прежняя структура – более половины всех выявленных случаев по-прежнему составляют псевдоинвестиционные пирамидальные проекты, хотя их количество сократилось на 11% в годовом исчислении.
В первом полугодии текущего года ЦБ выявил 4183 субъекта с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это на 19,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.