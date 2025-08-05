Число нелегальных проектов на финрынке выросло на 19,7% в первом полугодии

Рост числа мошеннических проектов фиксировали в ЦБ и в начале года. Так, в I квартале года ЦБ выявил 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности, что почти на 56% больше, чем годом ранее. Из них 897 – нелегальные участники рынка ценных бумаг, что в три раза больше, чем в аналогичном периоде 2024 г. Большинство таких «проектов» регулятор относил к нелегальным форекс-дилерам, активно продвигавшим торговлю с плечом, в том числе с криптовалютой.