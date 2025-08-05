Число нелегальных проектов на финрынке выросло на 19,7% в первом полугодии
Банк России в первом полугодии 2025 г. выявил 4183 субъекта с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид, говорится в пресс-релизе регулятора. Это на 19,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Больше всего выросло количество субъектов с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг – в 1,9 раза в сравнении с первым полугодием 2024 г. до 1365 штук. На фоне снижения доверия к инвестициям в иностранные ценные бумаги мошенники стали активнее предлагать заработок на колебаниях курсов криптовалют. Для привлечения клиентов псевдоброкеры использовали «холодные» звонки, нативную рекламу в соцсетях и персональные консультации в Telegram-каналах, говорится в сообщении ЦБ.
В 1,4 раза выросло число субъектов с признаками финансовых пирамид и достигло 2328 (1723 годом ранее) штук. Более 99% всех выявленных пирамид действовали в форме краткосрочных псевдоинвестиционных интернет‑проектов, чаще всего с обещанием доходности от инвестиций в криптовалюты и криптоактивы. По данным ЦБ, свыше 80% принимали взносы в криптовалюте.
Но срок существования пирамид сократился – Банк России выявляет такие проекты значительно быстрее, приводятся в релизе слова директора департамента небанковского кредитования Ильи Кочеткова.
Зато число нелегальных кредиторов сократилось почти вдвое год к году – на 54% до 467 субъектов. Чаще всего услуги нелегального кредитования предоставляли псевдоломбарды и сетевые комиссионные магазины, выдавая краткосрочные займы под залог. Также ЦБ зафиксировал случаи выдачи подобных краткосрочных займов в криптовалюте.
Рост числа мошеннических проектов фиксировали в ЦБ и в начале года. Так, в I квартале года ЦБ выявил 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности, что почти на 56% больше, чем годом ранее. Из них 897 – нелегальные участники рынка ценных бумаг, что в три раза больше, чем в аналогичном периоде 2024 г. Большинство таких «проектов» регулятор относил к нелегальным форекс-дилерам, активно продвигавшим торговлю с плечом, в том числе с криптовалютой.
«Когда неподготовленный человек видит на просторах интернета рекламу «брокеров» и «инвесткомпаний», которые могут гарантировать доходность, в разы превышающую банковские депозиты, и реагирует на такие предложения, это значит, профучастникам есть куда расти в плане предупреждения такого рода действий псевдокомпаний», – говорил ранее «Ведомостям» заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу «Финама» Дмитрий Леснов.