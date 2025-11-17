Банк России понизил официальный курс евро на 18 ноября
Центральный банк установил официальный курс евро на 18 ноября в размере 94,42 руб. Это на 0,68 руб. ниже предыдущего значения.
Курсы доллара и юаня практически не изменились. Доллар подорожал на 0,003 руб. и достиг 81,13 руб. Курс юаня понизился на 0,002 руб. и составил 11,40 руб.
Официальный курс евро на 17 ноября составлял 95,10 руб., доллара – 81,13 руб., юаня – 11,40 руб.
7 ноября Банк России в резюме обсуждения ключевой ставки пояснил, что рубль фундаментально укрепляется не только из-за жесткой денежно-кредитной политики, но и ограничения на импорт и сокращения спроса на иностранные активы. Кроме того, укреплению рубля способствует реализация валюты из ФНБ для финансирования бюджетного дефицита и инвестиционных проектов.