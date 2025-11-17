Банк России понизил официальный курс евро на 18 ноября

7 ноября Банк России в резюме обсуждения ключевой ставки пояснил, что рубль фундаментально укрепляется не только из-за жесткой денежно-кредитной политики, но и ограничения на импорт и сокращения спроса на иностранные активы. Кроме того, укреплению рубля способствует реализация валюты из ФНБ для финансирования бюджетного дефицита и инвестиционных проектов.